Huawei je vodeći proizvođač pametnih satova u prva tri kvartala ove godine

Prema najnovijem izvješću IDC-a, Huawei je u prva tri kvartala godine preuzeo vodeću poziciju na globalnom tržištu pametnih satova. Drugi je Xiaomi, treći Apple, a četvrti Samsung

Matej Markovinović petak, 19. prosinca 2025. u 08:52
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Globalno tržište pametnih uređaja koji se nose na zapešću, kategorije koja obuhvaća pametne satove i fitness narukvice, dosegnulo je više od 150 milijuna isporučenih jedinica u prva tri kvartala ove godine. Prema novom izvještaju International Data Corporationa (IDC), to predstavlja rast od 10 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Najveći dio tržišta i dalje otpada na pametne satove, kojih je isporučeno gotovo 120 milijuna, uz godišnji rast od 7,3 posto. Još snažniji rast bilježe i cjenovno pristupačne fitness narukvice, čija je potražnja porasla za 21,3 posto, na ukupno 32,86 milijuna isporučenih uređaja.

Huawei se u ta tri kvartala nametnuo kao vodeći svjetski proizvođač pametnih satova, s ukupno 28,6 milijuna isporučenih uređaja. Velik dio tog rezultata ostvaren je na domaćem kineskom tržištu, gdje je prodano 20,8 milijuna uređaja, dok iz IDC-a ističu da tvrtka intenzivno radi na jačanju prisutnosti i na inozemnim tržištima.

Top 5 globalnih proizvođača nosivih uređaja za zapešće (Q1–Q3 2025.): isporuke, tržišni udio i godišnji rast 📷 Foto: IDC
Top 5 globalnih proizvođača nosivih uređaja za zapešće (Q1–Q3 2025.): isporuke, tržišni udio i godišnji rast Foto: IDC

Drugo mjesto drži Xiaomi, koji je ujedno i najbrže rastući proizvođač među pet najvećih. Xiaomi je isporučio 27,9 milijuna uređaja, ponajviše zahvaljujući snažnoj potražnji za povoljnijim modelima poput Xiaomi Smart Band 10 i Redmi Watch, uz dobre rezultate ne samo u Kini, već i u jugoistočnoj Aziji i Južnoj Americi.

Apple je zauzeo treće mjesto na globalnoj razini, dok je u Kini četvrti. Za razliku od konkurencije, Apple se fokusira isključivo na modele srednjeg i višeg cjenovnog ranga. Oni su se ove godine fokusirali na unaprjeđenju povezivosti, a upravo za to IDC tvrdi da će biti jedan od ključnih pokretači rasta u sljedećoj godini, uz integraciju AI aplikacija i naprednije značajke praćenja zdravlja.

Samsung, koji se globalno nalazi na četvrtom mjestu, tijekom prve polovice godine bilježio je pad isporuka, no predstavljanje novih modela iz serije Galaxy Watch 8 u trećem kvartalu preokrenulo je trend i donio rast na godišnjoj razini u prvih devet mjeseci ove godine.



Za Vaše personalizirano audio iskustvo.

Akcija

KEF LS50 Wireless II

Bežični zvučnici sa Uni-Q driverom, frekvencijski odziv 45 Hz – 28 kHz, izlazna snaga po zvučniku LF: 280W, HF: 100W, podrška za AirPlay 2, Google Chromecast, ROON Ready, UPnP kompatibilnost, Bluetooth 4.2, Wi-Fi.

1.999 € 2.499 € Akcija

Doživite vrhunsku sofisticiranost zvuka.

Akcija

PSB Imagine T65

Trosistemski zvučnik s dvostrukim bass reflex dizajnom pruža snažan i precizan zvuk u rasponu od 28 do 23.000Hz, osjetljivosti do 90dB i impedancije 8 Ohma. Opremljen titanijskim visokotoncem, karbonskim srednjetoncem i dvama wooferima, namijenjen je pojačalima snage 20–200 W.

1.599 € 1.989 € Akcija

Nasljednik hvaljenog modela ST60.

Akcija

ARCAM ST25

Mrežni audio uređaj s podrškom za Spotify, Tidal, Qobuz i Roon, omogućuje hi-res streaming do 32-bit/384kHz i DSD256, bežično putem AirPlaya i Google Casta, uz analogne i digitalne audio izlaze.

1.439 € 1.799 € Akcija

Velike performanse u malom pakiranju.

Akcija

AUDIOVECTOR QR 1 SE

Kompaktni 2-smjerni zvucnik s Gold Leaf AMT visokotoncem i 6” Pure Piston bas driverom. Frekvencijski raspon 44 Hz – 45 kHz, osjetljivost 86 dB, snaga 160 W. Q-port bass reflex sustav osigurava precizan i dinamican zvuk. Dimenzije: 32,5 × 19 × 23,2 cm.

1.459 € 1.629 € Akcija

S naprednom Metamaterial apsorpcijskom tehnologijom.

Akcija

KEF Q Concerto Meta

KEF Q Concerto Meta je vrhunski trosistemski Hi-Fi zvučnik koji kombinira Uni-Q tehnologiju i Metamaterial apsorpciju za iznimno čist, prirodan i uravnotežen zvuk, uz bogate audio performanse za stereo sustave i kućno kino.

899 € 1.199 € Akcija

Ispunjava prostoriju prirodnim i preciznim zvukom.

KEF LSX II

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

999 € 1.399 € Akcija