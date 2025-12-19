Huawei je vodeći proizvođač pametnih satova u prva tri kvartala ove godine

Prema najnovijem izvješću IDC-a, Huawei je u prva tri kvartala godine preuzeo vodeću poziciju na globalnom tržištu pametnih satova. Drugi je Xiaomi, treći Apple, a četvrti Samsung

Globalno tržište pametnih uređaja koji se nose na zapešću, kategorije koja obuhvaća pametne satove i fitness narukvice, dosegnulo je više od 150 milijuna isporučenih jedinica u prva tri kvartala ove godine. Prema novom izvještaju International Data Corporationa (IDC), to predstavlja rast od 10 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Najveći dio tržišta i dalje otpada na pametne satove, kojih je isporučeno gotovo 120 milijuna, uz godišnji rast od 7,3 posto. Još snažniji rast bilježe i cjenovno pristupačne fitness narukvice, čija je potražnja porasla za 21,3 posto, na ukupno 32,86 milijuna isporučenih uređaja.

Huawei se u ta tri kvartala nametnuo kao vodeći svjetski proizvođač pametnih satova, s ukupno 28,6 milijuna isporučenih uređaja. Velik dio tog rezultata ostvaren je na domaćem kineskom tržištu, gdje je prodano 20,8 milijuna uređaja, dok iz IDC-a ističu da tvrtka intenzivno radi na jačanju prisutnosti i na inozemnim tržištima.

Top 5 globalnih proizvođača nosivih uređaja za zapešće (Q1–Q3 2025.): isporuke, tržišni udio i godišnji rast Foto: IDC

Drugo mjesto drži Xiaomi, koji je ujedno i najbrže rastući proizvođač među pet najvećih. Xiaomi je isporučio 27,9 milijuna uređaja, ponajviše zahvaljujući snažnoj potražnji za povoljnijim modelima poput Xiaomi Smart Band 10 i Redmi Watch, uz dobre rezultate ne samo u Kini, već i u jugoistočnoj Aziji i Južnoj Americi.

Apple je zauzeo treće mjesto na globalnoj razini, dok je u Kini četvrti. Za razliku od konkurencije, Apple se fokusira isključivo na modele srednjeg i višeg cjenovnog ranga. Oni su se ove godine fokusirali na unaprjeđenju povezivosti, a upravo za to IDC tvrdi da će biti jedan od ključnih pokretači rasta u sljedećoj godini, uz integraciju AI aplikacija i naprednije značajke praćenja zdravlja.

Samsung, koji se globalno nalazi na četvrtom mjestu, tijekom prve polovice godine bilježio je pad isporuka, no predstavljanje novih modela iz serije Galaxy Watch 8 u trećem kvartalu preokrenulo je trend i donio rast na godišnjoj razini u prvih devet mjeseci ove godine.