Koje hrvatske digitalne inovacije su bile najbolje u 2020.? Pitali smo one koji se inovacijama bave

Za industriju novih tehnologija 2020. nije bila onoliko teška kao nekim drugim gospodarskim granama, kao u svijetu, tako i kod nas. Štoviše, često ćete čuti sintagmu kako je ovo - za hrvatski IT - bila najbolja godina ikad. Doista, uz brojne aktivnosti, inovacije, spektakularne investicije, globalne uspjehe i ostvarena međunarodna partnerstva, godina na izmaku za hrvatski se tech sektor nikako ne može nazvati lošom.

Zanimalo nas je, utoliko, što oni koji se inovacijama bave, iz posve različitih rakursa, smatraju najinovativnijim hrvatskim digitalnim proizvodima nastalima u 2020. godini. Razgovarali smo, stoga, s Matijom Žuljem, osnivačem i CEO-om jedne od globalno najuspješnijih hrvatskih tech komapnija, Agrivija, zatim s Normanom Müllerom, direktorom marketinga i razvoja poslovanja u hrvatskom uredu Huaweija te s Dejanom Donevom, liderom tima koji je "stvorio" Keks Pay, zacijelo jedan od najhvaljenijih i najkorištenijih hrvatskih digitalnih proizvoda svih vremena...

Pitali smo ih da nam, svaki, nabroji tri najbolje hrvatske digitalne inovacije u 2020. godini, prema njihovom osobnom izboru. Evo što kažu...

Matija Žulj

Agrivi, osnovač i CEO

1. Laqo / Croatia Osiguranje – bitan strateški potez koji pokazuje svim tržišnim liderima u Hrvatskoj u posloženim industrijama da moraju snažno zakoračiti u pravu digitalnu transformaciju i da se to može odraditi jako kvalitetno, što pokazuje primjer Laqo.

2. Smart city / Include – nakon uspješne prve generacije pametnih klupa, Include je lansirao novu generaciju proizvoda za smart city i time nastavio sa lansiranjem izvrsnih inovacija koje bi Include trebale dodatno pozicionirati na globalnom smart city tržištu, a proizvodi su bazirani na principima održivosti i pozitivnog utjecaja na okoliš.

3. Gruntek – simpatična aplikacija na kojoj svatko može unajmiti svoj vrt kojim u potpunosti upravlja tim Grunteka, a kupac može nadgledati kako se njeno povrće uzgaja. Svi smo ono što jedemo, bitno je što više podizati svijest o sigurnosti hrane, i načinu na koji se proizvodi hrana.

Norman Müller

Huawei, direktor markrtinga i razvoja poslovanja

1. Za početak bih izdvojio Croatia Osiguranje koje je lansiralo Laqo, potpuno digitalno osiguranje. Osobno sam probao Laqo drugi dan nakon predstavljanja jer mi je polica upravo bila istekla i mogu iz iskustva potvrditi da je user expirience besprijekoran. U svega nekoliko klikova došao sam do police po super atraktivnoj cijeni. Strateški gledano rekao bih da je Laqo liderski potez i putokaz svima ostalima da se može i mora brzo uloviti u koštac sa tržišnim izazovima, te da se to može vrhunski odraditi.

2. Digitalizacija poslovanja ali i života ubrzala se silom prilika ove godine. Istaknuo bih i one koji su brzo reagirali na novonastalu situaciju, kao na primer DM lansirajuci online shop. Zvuči jednostavno, no radi se o masivnom retaileru te teškim tržišnim okolnostima po pitanju dostupnosti ljudskih resursa za provedbu takvog projekta, od programiranja do krajnje dostave proizvoda. Koliko je to zahtjevno govori i činjenica da jedino Konzum ima online shop od velikih retailera.

3. Treći teškaš kojeg bih izdvojio je INA, koja je nedavno izašla na tržište sa programom vjernosti. Svatko tko se susreo sa loyaltyjima zna koliko su zahtjevni takvi projekti. Kao i Croatia Osiguranje i DM, lideri su u kategoriji.

Dejan Donev

Erste banka, KEKS Pay Team Leader

1. OmoLab je uz multidisciplinarnu ekipu logopeda, grafičara i IT stručnjaka u Zagrebačkom inovacijskom centru razvio Omoguru Widget, dodatak web stranici koji olakšava čitanje korisnicima s teškoćama čitanja (od disleksije ili poremećaja pažnje do slabijeg vida)

2. Nagli skok interesa za e-commerce kupovinom kod potrošača a samim time i ponude webshopova u Hrvatskoj. Optimizirali se procesi, popravili webshopovi, pojavili se novi, dodali novi načini plaćanja (kriptovalute, KEKS Pay). Osobno sada skoro sve kupujem online i vidljivi su veliki pomaci u svakom pogledu.

3. 100% digitalno otvaranje tekućeg računa putem George platforme. Svi znamo koliko je vremena potrebno i papira popuniti i potpisati da se otvori analogno jedan bankovni račun. Sada je sve to moguće obaviti iz fotelje samo uz osobnu iskaznicu i mobitel, brzo i jednostavno.

Matija Žulj i Norman Müller su istaknuli i kako se dive uspjesima Rimac Automobila, Infobipa, Nanobita i ostalih hrvatskih tvrtki koje se svojim tehnološkim inovacijama uspješno natječu na globalnom tržištu. "Divimo se i poduzetničkim pokušajima i promašajima te onima koji se ne obeshrabruju. Nadamo se da će ih biti što više u budućnosti. Za takvo što važno promovirati znanje i uspjeh", dodao je Norman Müller.