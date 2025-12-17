LAQO lansira program vjernosti LAQOsfera

Digitalno osiguranje LAQO uvodi interaktivni sustav Q bodova, digitalni coin, ekskluzivne pogodnosti i edukativni sadržaj dostupan svim korisnicima putem njihove aplikacije

Bug.hr srijeda, 17. prosinca 2025. u 15:00

LAQO, prvo hrvatsko 100-postotno digitalno osiguranje i digitalna platforma Croatia osiguranja koja posluje u sastavu Adris grupe, predstavlja LAQOsferu, novi program vjernosti dostupan svim korisnicima putem LAQO aplikacije. LAQOsfera je osmišljena kako bi nagradila vjernost klijenata i ponudila dodanu vrijednost kroz ekskluzivne pogodnosti kod LAQO partnera, popuste na osiguranje, mogućnost zamjene bodova za LAQO proizvode te LAQOpediju, edukativni sadržaj koji kroz kvizove spaja znanje i zabavu.

Interaktivno iskustvo

Riječ je o interaktivnom programu vjernosti koji LAQO korisnicima omogućuje skupljanje i korištenje Q bodova na jednostavan i zabavan način. Q bodovi se skupljanju kupnjom polica osiguranja, ovisno o njihovoj vrijednosti, ali i sudjelovanjem u LAQOpediji – kratkim, zanimljivim kvizovima koji pokrivaju teme iz osiguranja, prometa i svakodnevnog života te korisnicima omogućuju dodatno osvajanje bodova.

Prikupljeni Q bodovi mogu se iskoristiti kao popusti pri kupnji novih polica osiguranja ili produljenju postojećih, ali i u LAQO Butiku, gdje ih korisnici mogu zamijeniti za odabrane LAQO proizvode. Među njima su detektori dima, Bluetooth slušalice i popularna plišana maskota Pavle Pauq – proizvodi koji do sada nisu bili dostupni za kupnju.

Dodatnu zanimljivost programu daje činjenica da Q bod funkcionira kao digitalni coin unutar LAQO ekosustava. Riječ je o sustavu nagrađivanja koji se temelji na tehnologiji centraliziranoga zapisa, a korisnicima omogućuje jednostavno skupljanje, korištenje i praćenje vrijednosti unutar LAQO digitalnog okruženja.

Korisnici LAQOsfere kroz aplikaciju ostvaruju i pristup pogodnostima kod LAQO partnera, pri čemu više razine vjernosti donose dodatne i sve ekskluzivnije ponude. Partneri su pažljivo odabrani kako bi odgovarali životnom stilu korisnika i proizvodima koje osiguravaju – od vozila i putovanja, zdravstvenih usluga, do imovine i kućnih ljubimaca.

"LAQOsferom dodatno potvrđujemo naš fokus na korisnike i digitalne inovacije. Željeli smo stvoriti program koji je jednostavan, koristan i stvarno vrijedan – u kojem se vjernost odmah pretvara u konkretne pogodnosti, a kroz edukativne sadržaje korisnicima pomažemo da lakše razumiju osiguranje i donose bolje odluke u svakodnevnom životu", kaže Marko Ćosić, direktor Sektora za digitalno poslovanje u Croatia osiguranju.



