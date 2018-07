M SAN Grupa postala regionalni zastupnik za Geoscan dronove

"Zamislite tehnologiju pomoću koje vatrogasci na terenu mogu u živo iz zraka pratiti vatrenu liniju i na vrijeme pregrupirati snage ili pomoću koje pogranična policija može za manje od sat vremena prekontrolirati 100-tinjak kilometara državne granice na teško pristupačnom terenu. Ili još bolje, tehnologiju pomoću koje GSS može u roku od 30-tak minuta locirati unesrećene i pokrenuti akciju spašavanja. Odnedavno ova je tehnologija postala dostupna svim profesionalnim korisnicima kao i zaljubljenicima u bespilotno letenje na području cijele naše regije." Ovime započinje najnovije priopćenje koje je pristiglo iz M SAN Grupe, a kojim ova tvrtka objavljuje svoj potpis ugovora o regionalnoj distribuciji bespilotnih letjelica kompanije Geoscan Ltd. za područje Hrvatske, Bosne i Hercegovina, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Slovenije i Kosova.

Geoscanovi dronovi namijenjeni su profesionalnim korisnicima s područja upravljanja i zaštite javnih i privatnih dobara kao što su: vatrogasna zaštita i spašavanje, agronomija, šumarstvo i vodnog upravljanje, urbanizam, građevinarstvo, geodezija i katastarska izmjera te energetika i rudarstvo.

Zahvaljujući autonomiji leta do 3 sata, mogućnosti snimanja površina čak do 22 km2 (2.200 ha) u jednom letu te pružanja izravnog pogleda u stvarnom vremenu na površine nad kojima se kreću Geoscanove letjelice omogućavaju potpuno nove načine rada. Od praćenja vatrenih linija na požarištima uživo ili direktnog nadzora štićenih područja državnih granica, preko urbanog 3D planiranja i procijene energetske učinkovitosti zgrada, do detekcije skrivenih vodenih tokova ili otkrivanja razvoja i širenja biljnih nametnika.

"Kroz razgovore s profesionalnim korisnicima: geodetima, prostornim planerima, građevincima, agronomima kao i s vlasnicima odnosno upraviteljima poljoprivrednih zemljišta i šumskih površina, uočili smo rastuću potrebu za korištenjem bespilotnih letjelica visoke autonomije", govori Žarko Kruljac, član uprave M SAN Grupe, te dodaje: "Uz potrebu za što duljim vremenom leta, profesionalci su izrazili potrebu za uređajima sa što jednostavnijim sustavom upravljanja, a istovremeno opremljenima snažnom softverskom podrškom za obradu prikupljenih podataka."

Modeli Geoscan 101 i Geoscan 201 su bespilotni avioni s rasponom krila od 2,22m, letnom brzinom 64-130 km/h, maksimalnim doletom do 210 km, maksimalnom visinom leta do 4.000 m, tolerancijom na udare vjetra do 12 m/s i mogućnosti rada pri temperaturama od -20 do +40 °С.

Za razliku od bespilotnih avionskih modela 101 i 201, Geoscan 401 je kvadkopter s dimenzijama 150х150х43 cm, letnom brzinom 0-50 km/h, maksimalnim doletom do 24 km, maksimalnom visinom leta do 500 m, tolerancijom na udare vjetra do 10 m/s i jednakim radnim temperaturnim rasponom od -20 do +40 °С.

Geoscan dronove moguće je kupiti u više različitih inačica: base, agro, agrogeo, geodesy, geophysics ili video, zaključuju iz M SAN Grupe.