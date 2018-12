Mobiteli NOA dostupni i u Srbiji

Sredinom prosinca u hotelu Mama Shelter u Beogradu održana je službena NOA press konferencija kojoj je prisustvovalo oko 50 novinara i partnera. Predstavljen je i službeni distributer za Srbiju je tvrtka Avtera SR d.o.o. iz Beograda.

Na konferenciji je prezentirana NOA robna marka, koncept i vizija branda te portfolio NOA pametnih uređaja kojeg čine: pametni telefoni i mobiteli, tableti i LED televizori. U fokusu su naravno bili NOA pametni telefoni koji su dostupni na srpskom tržištu. U premium segmentu dostupni su uređaji iz ELEMENT linije i to modeli: NOA N1, NOA N7 i NOA N10, dok su iz CORE linije na tržištu modeli L12, L11 SE i NEXT SE.

Prisutni su imali prilike isprobati NOA mobitele i njihove funkcionalnosti, a najviše pažnje privukli su modeli NOA N7 i EISA Best Buy Smartphone NOA N10, koji pomoću "oversampling" tehnologije mogu snimati fotografije do 80 odnosno do 96 MP. Za testiranje kamera bio je postavljen i mini foto studio gdje su se mogle isprobati kamere ugrađene u NOA pametne telefone ili snimiti NOA mobitele u prigodnoj blagdanskoj dekoraciji.

Prezentaciju NOA robne marke u Beogradu održao je Mario Pintar, voditelj marketinga tvrtke Hangar 18 d.o.o. koja proizvodi NOA pametne uređaje, a odgovore na tehnička pitanja novinarima i partnerima dao je Vedran Horvat, NOA brand manager.

„NOA teži liderskoj poziciji u B segmentu pametnih telefona fokusirajući se na svoju affordable premium filozofiju. Cilj NOA branda je korisnicima pružiti najnoviju tehnologiju po najboljoj mogućoj cijeni, a uspješnost u ovoj namjeri potvrđuju i dvije EISA nagrade za naše flagship modele.“, izjavio je Mario Pintar.