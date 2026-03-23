Muskovi 'glupi tweetovi' doveli do gubitka investitora Twittera

Musk je u srpnju 2022. pokušao odustati od preuzimanja Twittera, optužujući tvrtku za prikrivanje broja lažnih računa. Nakon višemjesečnih pravnih sporova, akvizicija je ipak zaključena po prvotno dogovorenoj cijeni

Matej Markovinović ponedjeljak, 23. ožujka 2026. u 07:17
Foto: Unsplash
Kalifornijska porota presudila je da je Elon Musk svojim objavama na Twitteru doveo u zabludu investitore uoči preuzimanja te društvene mreže 2022. godine za 44 milijarde dolara. Iako nije utvrđena organizirana prevara, porota je zaključila da su pojedini Muskovi tweetovi bili netočni i obmanjujući te su izravno utjecali na odluke dijela ulagača.

Kako prenosi CNBC, sporni su tweetovi iz svibnja 2022., u kojima je Musk dovodio u pitanje udio lažnih i spam računa na društvenoj mreži. Porota smatra da su upravo te objave potaknule neke investitore da prodaju dionice Twittera po nižoj cijeni od 54,20 dolara po dionici, koliko je iznosila i njegova konačna ponuda.

Musk je tijekom suđenja izjavio kako nije vjerovao da će njegove objave utjecati na tržište, no pritom je priznao da su neki od njegovih tweetova uistinu bili – glupi.

„Da je ovo suđenje o tome jesam li pisao glupe tweetove, rekao bih da sam kriv”, rekao je Musk.

Njegovi odvjetnici najavili su žalbu na presudu, dok bi potencijalna odšteta, prema tvrdnjama odvjetnika tužitelja, mogla doseći i do 2,6 milijardi dolara.

 

