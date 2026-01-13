Neočekivani rast isporuka PC-jeva unatoč nestašici memorije

Unatoč snažnom rastu isporuka krajem 2025., analitičari upozoravaju da bi nestašica memorije i iscrpljene zalihe već tijekom ove godine mogle dovesti do skupljih i slabije opremljenih konfiguracija

Matej Markovinović utorak, 13. siječnja 2026. u 18:41
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Globalno tržište PC-jeva zabilježilo je snažniji rast od očekivanog na kraju 2025. godine i to unatoč sve izraženijoj nestašici RAM-a i rastu cijena memorijskih komponenti. Prema podacima istraživačke tvrtke IDC, isporuke PC-jeva u četvrtom kvartalu 2025. porasle su za gotovo 10 posto na godišnjoj razini, dosegnuvši ukupno 76,4 milijuna uređaja.

Jedan od ključnih razloga rasta bila je najava prestanka podrške za Windowse 10, no IDC ističe da su proizvođači istovremeno agresivno povećavali zalihe kako bi se zaštitili od mogućih carina i globalne nestašice memorije.

„Iako blagdansko razdoblje inače potiče snažniju potražnju, rast krajem 2025. dodatno je pojačan pojavom nestašice memorije, zbog koje su kupci i brendovi osiguravali zalihe uoči očekivanih poskupljenja u 2026.“, navode iz IDC-a.

📷 Foto: IDC
Foto: IDC

Međutim, prema IDC-u, nagomilane zalihe iscrpit će se već tijekom sljedećih nekoliko mjeseci, što bi moglo dovesti do daljnjeg rasta cijena, ali i promjena u prosječnim konfiguracijama PC-jeva.

„Osim očitog pritiska na cijene sustava, koji su neki proizvođači već najavili, mogli bismo vidjeti i prosječno smanjenje memorijskih specifikacija PC računala kako bi se očuvale postojeće zalihe memorije. Godina pred nama oblikuje se kao izrazito nestabilna“, smatraju analitičari.

Iz IDC-a na kraju napominju kako očekuju rast prosječnih cijena PC-jeva u 2026. godini, jer će proizvođači dati prednost skupljim modelima kako bi ublažili veće troškove memorije.

 



Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Folded Motion® Waveguide tehnologija

Akcija

MARTIN LOGAN Motion XT F100

Frekvencijski odziv 31 Hz - 25 kHz ± 3 dB, disperzija 5° (vertical) x 90° (horizontal), osjetljivost 92 dB, impedancija 4 ohms

4.459 € 5.579 € Akcija

Gladak i transparentan zvuk.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE509

Dvosistemski podni zvucnici, raspon: 32Hz-28kHz (+/- 6dB), osjetljivost: 89dB, peak SPL: 115dB, maksimalna snaga: 175W, crossover frekvencija: 2.9kHz, impedancija: 6 ohma.

2.380 € 2.800 € Akcija

Manje šuma, više glazbe.

Izbor kupaca

DALI KUPID Black Ash

AudioQuest Niagara 1200 je kompaktan mrežni kondicioner koji osigurava čisto i stabilno napajanje za audio i AV sustave, smanjuje šum i izobličenja, štiti opremu od prenapona te poboljšava dinamiku i detalje zvuka u svakodnevnom slušanju.

999 € 1.249 € Akcija

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi