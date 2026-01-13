Neočekivani rast isporuka PC-jeva unatoč nestašici memorije

Unatoč snažnom rastu isporuka krajem 2025., analitičari upozoravaju da bi nestašica memorije i iscrpljene zalihe već tijekom ove godine mogle dovesti do skupljih i slabije opremljenih konfiguracija

Globalno tržište PC-jeva zabilježilo je snažniji rast od očekivanog na kraju 2025. godine i to unatoč sve izraženijoj nestašici RAM-a i rastu cijena memorijskih komponenti. Prema podacima istraživačke tvrtke IDC, isporuke PC-jeva u četvrtom kvartalu 2025. porasle su za gotovo 10 posto na godišnjoj razini, dosegnuvši ukupno 76,4 milijuna uređaja.

Jedan od ključnih razloga rasta bila je najava prestanka podrške za Windowse 10, no IDC ističe da su proizvođači istovremeno agresivno povećavali zalihe kako bi se zaštitili od mogućih carina i globalne nestašice memorije.

„Iako blagdansko razdoblje inače potiče snažniju potražnju, rast krajem 2025. dodatno je pojačan pojavom nestašice memorije, zbog koje su kupci i brendovi osiguravali zalihe uoči očekivanih poskupljenja u 2026.“, navode iz IDC-a.

Foto: IDC

Međutim, prema IDC-u, nagomilane zalihe iscrpit će se već tijekom sljedećih nekoliko mjeseci, što bi moglo dovesti do daljnjeg rasta cijena, ali i promjena u prosječnim konfiguracijama PC-jeva.

„Osim očitog pritiska na cijene sustava, koji su neki proizvođači već najavili, mogli bismo vidjeti i prosječno smanjenje memorijskih specifikacija PC računala kako bi se očuvale postojeće zalihe memorije. Godina pred nama oblikuje se kao izrazito nestabilna“, smatraju analitičari.

Iz IDC-a na kraju napominju kako očekuju rast prosječnih cijena PC-jeva u 2026. godini, jer će proizvođači dati prednost skupljim modelima kako bi ublažili veće troškove memorije.