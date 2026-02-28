Cairn - Osvajanje visina

Šetnja po brdima i uživanje u prirodi aktivnosti su koje potpuno podržavamo i povremeno prakticiramo, dok alpinizam smatramo preopasnim da bismo mu se u stvarnosti posvetili. Srećom, imamo igre i virtualne svjetove u kojima je tako nešto moguće bez opasnosti od lomova ili još gorih posljedica, premda do sada nijedan nije u potpunosti ispunio naša očekivanja, a i iznimno su rijetki, ne računamo li akcijske avanture u kojima nam je svaka izbočina naglašena i možemo s nje visjeti satima bez posljedica. Svježi Cairn u tom je pogledu daleko realniji i pogrešne procjene i neoprez skupo se plaćaju, ali istovremeno donosi i začuđujuće umirujuće iskustvo kakvome se nismo nadali.