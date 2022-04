Netflix zbog pada broja pretplatnika najavljuje uvođenje reklama i zabranu dijeljenja lozinki

Objava kvartalnih rezultata Netflixa do sada obično nije bila pretjerano uzbudljiv događaj, a analitičari su gledali tek je li streaming servis ostvario ciljeve u pogledu rasta broja pretplatnika. No, ovotjedna objava financijskih i poslovnih rezultata za prvo tromjesečje ove godine privukla je mnogo više pozornosti, i to iz nekoliko razloga. Prvi od njih već smo spomenuli – Netflix je, naime, prvi puta u više od deset godina prijavio pad broja aktivnih pretplatnika na svoj servis.

Većinom je Rusija krivac

U usporedbi s tromjesečjem prije ovoga, Netflix sada ima oko 200.000 pretplatnika manje – što je vrlo značajan pad, ne samo jer je prvi nakon dugogodišnjeg rasta, nego i iz razloga što je Netflix prije tri mjeseca bio prognozirao rast tog broja za oko 2,5 milijuna. Za najveći dio gubitka broja gledatelja Netflix je zaslužan sam. Naime, njihova odluka o prekidu poslovanja u Rusiji "koštala" ih je oko 700.000 pretplatnika. No, čak i ako se to uračuna, kompanija je očito vrlo loše prognozirala svoj potencijal rasta i privlačenja novih korisnika, kao i utjecaj rastuće konkurencije. U SAD-u i Kanadi izgubili su oko 600.000 pretplatnika samo zbog nedavnog povećanja cijene pretplate.

Ovakav rasplet je, očekivano, utjecao na cijenu njihove dionice, pa je ona nakon kraja trgovinskog radnog dana na Wall Streetu potonula za čak 25%. Netflix i dalje ima oko 220 milijuna pretplatnika.

Reklame i lozinke

Kako je gubitak zamaha u rastu broja pretplatnika razočarao investitore, tako bi i neke najave Netflixa mogle razočarati i postojeće korisnike. CEO Reed Hastings je, naime, prilikom objave rezultata spomenuo dvije stvari kojih se pretplatnici na njegov servis vjerojatno groze: zabranu dijeljenja lozinki i uvođenje reklama.

Nastavno na nedavno pokrenuto testiranje te mogućnosti, Hastings je izjavio da nemaju ništa protiv toga da neki gledaju Netflix na tuđi račun – ali da njihova kompanija treba za to dobiti neki novac. Stoga je, kaže, vrlo izgledno da će se u skorijoj budućnosti praksa iz Čilea, Kostarike i Perua vjerojatno preliti i na ostatak svijeta. Korisnicima koji dijele lozinku s prijateljima i obitelji s kojima ne dijele isto kućanstvo pretplata će vrlo vjerojatno poskupjeti. Hastings predviđa da će za uvođenje ove nove naknade trebati oko godinu dana. Procjene govore da korisnika koji na ovaj način besplatno gledaju Netflix ima oko 100 milijuna.

Druga opcija kojom Hastings planira oporaviti prihode Netflixa također neće biti draga mnogima, ali mogla bi "upaliti". Riječ je o uvođenju jeftinije razine pretplate koja bi bila sponzorirana reklamama. To znači da bi, poput Disneya ili HBO-a u nekim zemljama, korisnici za Netflix mogli plaćati manje, ali bi prilikom gledanja filmova i serija morali otrpjeti i poneki oglas.