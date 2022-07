Nintendo kupio Dynamo Pictures koji postaje njihov studio za animacije

Nintendo je kupio japansku CG produkcijsku tvrtku Dynamo Pictures te ju planira preimenovati u "Nintendo Pictures", objavljeno je na njihovoj web stranici. Cilj nove podružnice je razvijati vizualni sadržaj koristeći Nintendo IP (intellectual property) i usredotočiti se na "planiranje i proizvodnju vizualnog sadržaja uključujući CG animaciju." Dynamo je i prije već surađivao s Nintendom.

"Nintendo je odlučio preuzeti 100% preostalih dionica (isključujući trezorske dionice) tvrtke Dynamo Pictures i učiniti je podružnicom u potpunom vlasništvu kako bi ojačao strukturu planiranja i proizvodnje vizualnog sadržaja u Nintendo grupi."

To sve ide u smjeru priprema za prvi Nintendo film Super Mario Bros s Chrisom Prattom u glavnoj ulozi, koji je nedavno odgođen za travanj 2023. Živa adaptacija detektiva Pikachua temeljena na Pokémon franšizi bila je dovoljno uspješna da se radi na nastavku, ali posljednje veće kino izdanje bilo je davne 1993. sa Super Mario Bros u kojem je glumio Bob Hoskins prenosi Engadget.

Image: Nintendo

Filmovi i TV serije temeljeni na IP-u za igranje trenutačno su popularan trend, a filmovi poput Sonica temeljeni na Seginom popularnom liku postižu impresivan uspjeh. Sony je nedavno objavio Uncharted film, a HBO producira TV seriju temeljenu na 'The Last of Us' s Pedrom Pascalom u glavnoj ulozi.

Najnovijom akvizicijom Nintendo bi mogao biti spreman donijeti više svojih sadržaja na male i velike ekrane, što može biti dobra vijest za ljubitelje njegovih igara.