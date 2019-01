Prodaja PlayStationa 4 premašila 90 milijuna primjeraka

Zaključno s 31. prosincem, PlayStation 4 je ostvario prodaju od 91,6 milijuna primjerka od čega je 5,6 milijuna zabilježeno u predblagdansko vrijeme od 19. studenog do konca godine, poručuje Sony u svom novom službenom priopćenju. Iako je riječ o odličnim rezultatima, PS4 još uvijek nije prodajnom nadmašio PS2 koji je zabilježio nevjerojatnih 150 milijuna primjeraka. U istoj objavi kažu kako je tijekom istog razdoblja zabilježeno 50,7 milijuna prodanih igara što uključuje klasična izdanja na disku i digitalne verzije putem PlayStation Networka čime je broj prodanih naslova od izlaska konzole 2013. gone narastao na nevjerojatnih 876 milijuna kopija.

PS4 ekskluziva Spider-Man je također spomenuta u priopćenju obzirom da je u prva tri dana nakon izlaska u rujnu zabilježeno 3,3 milijuna prodanih primjeraka, odnosno 9 milijuna do 25. studenog, a do kraja istog mjeseca PlayStation Network je koristilo 90 milijuna aktivnih korisnika. Predsjednik Sony Interactive Entertainmenta, John Kodera, je ovom prilikom izjavio kako je iznimno zahvalan predanoj zajednici diljem svijeta koja je ostvarila ove impresivne brojke, te za ovu godinu najavio nova uzbudljiva iskustva koja "omogućava samo PS4".

Prošla je godina za PS4 bila prepuna hitova i ekskluzivnih izdanja poput spomenutog Spider-Mana, Detroita: Become Human i God of Wara, no trenutno poznati popis za ovu je relativno tanak. Potvrđeno je kako bi do kraja 2019. trebali zaigrati Days Gone, no željno očekivani hitovi kao što su Death Stranding ili The Last of Us Part 2 još uvijek nemaju ni približan datum izlaska i pitanje je hoće li se pojaviti ove godine. Naravno, to ne znači da vlasnici PlayStationa 4 neće imati što za igrati obzirom da svi veliki hitovi za druge platforme poput Anthema, Doom Eternala, Metro Exodusa, da spomenemo samo neke, stižu i na ovu konzolu koja je prema riječima samog Sonya iz svibnja prošle godine došla do kraja svog životnog ciklusa. U listopadu je bilo glasina iz Sonya da "možda rade na PalyStationu 5", no službene potvrde još uvijek nema.