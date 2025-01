Prvi TSMC-ov proizvodni pogon u SAD-u počeo s proizvodnjom čipova

Tajvanska tvrtka TSMC pokrenula je proizvodnju čipova za Apple i AMD u svom prvom proizvodnom pogonu u SAD-u, u Phoenixu, Arizona. Od pomoći svakako je bilo i 6,6 milijardi dolara u bespovratnim sredstvima i 5 milijardi dolara u zajmovima kroz CHIPS and Science Act....

U nekim drugim vremenima vijest o pokretanju proizvodnje čipova ne bi bila vrijedna tolike pažnje, ali danas, u globalnom geopolitičkom nadmudrivanju, zatvaranju globalizacijskih ekonomskih tokova te pokretanju proizvodnje unutar vlastite države, očito je važna. Zato TSMC-ov početak proizvodnje nadilazi čisto komercijalno-industrijske uspjehe već govori o strateškom potezu prema lokalizaciji proizvodnje poluvodiča, čime SAD smanjuje ovisnost o prekomorskoj proizvodnji i jača lanac opskrbe svoje tehnološke industrije.

Proizvodi se za Apple

Postrojenje kompanije Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, poznato kao Fab 21, započelo je s proizvodnjom S9 sustava za Appleove pametne satove i A16 Bionic čipa za iPhone uređaje. Oba čipa koriste TSMC-ovu 4-nanometarsku procesnu tehnologiju, što označava napredak u integraciji naprednijih proizvodnih mogućnosti unutar SAD-a. A16 Bionic, koji je prvotno predstavljen u iPhoneu 14 Pro, trenutačno se proizvodi u manjim, ali značajnim količinama, s planovima za povećanje proizvodnje nakon dovršetka druge faze Fab 21.

Proizvodi se za AMD

TSMC je istodobno započeo proizvodnju za AMD, točnije procesora serije Ryzen 9000 namijenjenih osobnim računalima. Proizvodnja u Fab 21 trenutno iznosi 10.000 silicijskih pločica mjesečno, s ciljem proširenja na 24.000 pločica nakon završetka Faze 1B.

Bespovratna sredstva i zajmovi

TSMC-ov izbor uspostave proizvodne baze u Arizoni potaknut je značajnim poticajima američke vlade kroz CHIPS and Science Act. Ova inicijativa cilja na revitalizaciju domaće proizvodnje poluvodiča, nudeći TSMC-u do 6,6 milijardi dolara u bespovratnim sredstvima i 5 milijardi dolara u zajmovima. Ova financijska potpora dio je strategije američke vlade da osigura i unaprijedi tehnološku samostalnost, posebno u kritičnim sektorima poput umjetne inteligencije, gdje su napredni čipovi neophodni. Zakon CHIPS and Science omogućio je TSMC-u priliku za ovo dosad neviđeno ulaganje i ponudu naših najnaprednijih proizvodnih tehnologija u Sjedinjenim Američkim Državama", potvrdio je predsjednik TSMC-a Mark Liu.

Osim toga, TSMC gradi drugu tvornicu čipova u Arizoni koja bi trebala započeti s proizvodnjom 3-nanometarskih i 2-nanometarskih čipova 2028. godine. Prema navodima tajvanske tvrtke, treća tvornica trebala bi do kraja desetljeća početi s proizvodnjom još naprednijih procesora.

Pola radnika iz Tajvana

Unatoč naporima za zapošljavanje lokalnog stanovništva, TSMC je morao riješiti kadrovske izazove dovođenjem tehničara s Tajvana. Oko pola od približno 2.200 zaposlenika u tvornici u Arizoni čine državljani Tajvana. Osnovni razlog je bio da se proizvodnja trebala pokrenuti što prije pa nije bilo vremena da se lokalni američki radnici obuče za rad na visokotehnološkim strojevima.