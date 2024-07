Realnost stigla u Metin Reality Labs - došlo do rezanje budžeta za virtualnu stvarnost

Odnedavno, ponukani izvještajima prodaje, menadžment tvrtke počeo je skeptičnije gledati na odjel Reality Labs, koji se bavi proširenom i virtualnom stvarnošću te metaversom, omiljenim projektom Marka Zuckerberga.

Žurno s rezovima

Nakon što su pogledali istini u oči, to jest rashodima i prihodima, zaključili su da timovi Reality Labsa moraju smanjiti potrošnju za 20 posto između ove i 2026. godine, pri čemu se većina rezova mora dogoditi još ove godine.

Novi stav prema Reality Labsu postao je očit kada je Susan Li, glavna financijska direktorica Mete, u veljači, na okupljanju stotinjak zaposlenika Reality Labsa, rekla je da bi Meta trebala polučiti milijarde dolara od poslova s metaverzumom, s obzirom koliko se uložilo. Ovaj komentar iznenadio je prisutne, jer se netko iz menadžmenta "sjetio" spomenuti povrat ulaganja u Reality Labs. Do tada, to je sve bila poslovna bajka i kao to kažu Amerikanci, “pie in the sky”, nešto o čemu je ugodno razmišljati, ali je upitno kada i kako će se ostvariti.

Izgubili više od 55 milijardi dolara

Međutim, u biznisu, istina je u brojkama. Ovo ograničenje dolazi nakon godina neograničene potrošnje Reality Labsa što je rezultiralo rastom godišnjeg gubitka s 4,5 milijardi dolara u 2019. na 16,1 milijardu dolara u 2023. godini. Ukupno je po pisanju TheInformation, "Meta kumulativno izgubila više od 55 milijardi dolara na Reality Labsu od 2019. godine.”

Pod pritiskom investitora za veću financijsku disciplinu, stvari su se počele mijenjati već krajem 2022. godine. Tada je Zuckerberg naredio valove masovnih otpuštanja koji su na kraju smanjili Metinu radnu snagu za oko 20 posto. Reality Labs je otpustio dio osoblja, ali neki unutar Mete postavili su pitanje jesu li rezovi trebali biti dublji s obzirom na to koliko je taj odjel koštao tvrtku.

Restrukturiranja

U protekloj godini Reality Labs prošao je kroz nekoliko krugova restrukturiranja, od kojih je većina bila usmjerena na smanjenje broja srednjih i viših menadžera, uključujući više od desetak direktora i potpredsjednika. Ovog mjeseca, Meta je premjestila većinu tima Reality Labsa od oko 140 ljudi koji su radili na projektima AI govora pod grupu za generativnu umjetnu inteligenciju.

Rezanje troškova podudara se sa kretanjima na tržištu virtualne stvarnosti. Prema procjenama analitičke tvrtke IDC, isporuke AR i VR uređaja pale su za 23,5 posto prošle godine, a dodatnih 67,4 posto u prvom tromjesečju ove godine.

Zaokret u Metinoj strategiji

Zuckerbergova odluka da ograniči financiranje Reality Labsa signalizira promjene u Metinoj strategiji. Godinama je forsirao agresivno ulaganje u proširenu i virtualnu stvarnost, vjerujući da će ove tehnologije oblikovati budućnost digitalnih interakcija. Međutim, spori napredak u usvajanju ovih tehnologija od strane mainstream potrošača, zajedno s rastućim troškovima razvoja, natjerao je Zuckerberg da preispita svoj pristup.

Meta ipak ne napušta u potpunosti svoje ambicije u proširenoj i virtualnoj stvarnosti. Njeni planovi za buduće AR i VR uređaje pokazuju da tvrtka i dalje vjeruje u dugoročni potencijal ovih tehnologija, ali će smanjiti svoja ulaganja. Kao pozitivan primjere navode integraciju AI asistenta u njihove Ray-Ban pametne naočale, što, kažu oni, pokazuje potencijal za sinergiju između AI i nosive tehnologije. Hm, pa to baš i nije nešto impresivno, ali izgleda da trenutno nemaju ništa bolje za istaknuti.

Smiriti Wall Street

Reakcija tržišta na ove promjene bit će važna za Metu. Investitori su već dugo zabrinuti zbog velikih gubitaka Reality Labsa, i ova nova strategija mogla bi pomoći u da ih se malo smiri. Metina prilagodba također će poslati signal cijeloj industriji jer ipak se gleda što Mark Zuckerberg odlučuje i kojim putem mu kompanija ide dalje.