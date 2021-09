Sedam pitanja i odgovora o Span dionicama

Vjerojatno ste već zamijetili Javni poziv na sudjelovanje u javnoj ponudi dionica koji je, s početkom ovog tjedna, objavio Span d.d. Upis dionica započeo je prije dva dana, a mi prikupili najčešće postavljana pitanja te smo zatražili od Spana odgovore na njih.. Izjave o prihvatu ponude moguće je predati do petka, 10. rujna, u 17 sati, tako da još niste propustili šansu da postanete dioničar.

Evo odgovora na sedam najčešćih pitanja građana (fizičkih osoba):

1. Privatna sam osoba i nisam zaposlenik Spana. Imam li pravo na kupnju dionica i na koji način to mogu napraviti?

- Možete kupiti dionice, vi ste u kategoriji „Mali ulagatelj“. Potrebno je doći u jednu od deset poslovnica Zagrebačke banke i popuniti Izjavu o prihvatu ponude za Male ulagatelje. Podatke o poslovnicama, Prospekt društva Span d.d. , navedenu Izjavu, kao i druge dokumente možete naći na https://www.span.eu/hr/investitori/.



2. U lzjavi o prihvatu ponude traže se neki podaci koje nemam ili ih ne znam. Kako da popunim prijavu?

- Izjavu će za vas popuniti službenici Zagrebačke banke, ali je dobro unaprijed pripremiti sve potrebne podatke. Ako ne znate što je LEI broj, tada ga vjerojatno niti nemate. To je broj za profesionalne sudionike na tržištu dionica i nije nužan u ovoj prilici. Slično je i s brojem računa u SKDD. Ako niste vlasnik niti jedne dionice koja kotira na tržištu u Hrvatskoj, već vam je ovo prvi susret s kupnjom dionica, spomenuti broj računa bit će vam dodijeljen naknadno od strane SKDD-a (Središnjeg Klirinškog Depozitarnog Društva). Ako već imate dionice (npr. Hrvatskog Telekoma) tada već imate dodijeljen SKDD broj koji možete naći kroz servis e-građani, ali niti ovaj podatak nije nužan pri popunjavanju izjave. Ostali podaci u prijavi predstavljaju vaše osobne podatke koje biste trebali znati.



3. Da li istovremeno s predajom Izjave moram uplatiti navedeni iznos?

- Možete i ne morate. Mali ulagatelji moraju izvršiti uplatu do 10.9. u 17 sati. Bitno je prilikom uplate koristiti predložak dobiven u Zagrebačkoj banci prilikom predaje Izjave. Osobito je bitan poziv na broj, kako bi se uplatu moglo povezati s uplatiteljem. Ukoliko iznos uplaćujete s računa otvorenog u nekoj drugoj banci, nemojte čekati zadnji trenutak, jer prijenos novca iz banke u banku nije trenutan.



4. Naveden je raspon cijene od 160 do 175 kuna za dionicu, a dionica ima nominalnu vrijednost od 10 kn. Po kojoj cijeni zapravo kupujem?

- Cijena dionice još nije do kraja određena, već je zadan raspon cijene. Konačnu cijenu odrediti će Uprava društva Span 14.9. Konačna cijena neće biti niža od 160 niti viša od 175 kuna. Mali ulagatelji upisuju iznos koji žele investirati i ako njihova ponuda bude prihvaćena te uplate navedeni iznos, dobit će ekvivalentni broj dionica, a eventualni višak će im biti vraćen na njihov račun. Nominalna cijena od 10 kuna nema nikakvog značaja pri ovoj kupnji.



5. Što su to Pravila alokacije kupljenih ponuđenih dionica?

- Riječ je o dokumentu kojim se pobliže definira dodjela kupljenih dionica. Ako potražnja za ponuđenim dionicama bude veća od ponude, Uprava izdavatelja odlučit će o dodjeli dionica te se može dogoditi da ulagatelji ostvare manje dionica nego što su željeli. U tom slučaju preplaćeni iznos novca bit će im vraćen na račun.



6. Kakva je procedura nakon obavljene kupnje?

- Svaki ulagatelj čija je ponuda prihvaćena dobit će potvrdu o broju kupljenih dionica 16. rujna, tri radna dana nakon utvrđivanja konačne cijene dionica. Nakon toga će se izvršiti preknjižba dionica u SKDD-u na ime ulagatelja, nakon čega izdavatelj, dan kasnije, podnosi zahtjev Zagrebačkoj burzi za uvrštenje svih dionica na Službeno tržište. Očekivani datum uvrštenja je 21.rujan, a spomenuti koraci obveza su Izdavatelja (Span d.d.) odnosno Agenta (Zagrebačka banka). Mali ulagatelj treba samo ažurno pratiti mailove.



7. Je li za kupnju dionica potreban broker?

- Za samu kupnju dionica, odnosno preknjižbu dionica na vaše ime u SKDD-u nije potrebno angažirati brokera. Tek kada poželite prodati dionice, potrebno je to učiniti putem brokera.

U posljednje tri godine Span grupa bilježi godišnju stopu rasta prihoda višu od 20 posto te je danas jedna od vodećih hrvatskih IT kompanija po prihodima i jedan je od najvećih izvoznika koji 70 posto svojih prihoda ostvaruje na međunarodnom tržištu. U suradnji s 40 međunarodnih partnera, posluje s više od 1200 klijenata na 100 tržišta smještenih na šest kontinenata, među kojima su vodeće regionalne i globalne korporacije. Grupu čine tri domaća društva – Infocumulus, Bonsai.tech i Trilix – te sedam društava u Sloveniji, Velikoj Britaniji, SAD-u, Njemačkoj, Ukrajini, Azerbajdžanu i Švicarskoj.

Kao vodeći stručnjaci za Microsoft tehnologije i vodeći regionalni Microsoft partner, Span nosi priznanje Microsoft Gold Partnera te je prva hrvatska kompanija koja ima osam Microsoftovih naprednih specijalizacija. Osim ulaganja u obrazovanje svojih stručnjaka, Span ima snažne odnose s vodećim regionalnim obrazovnim institucijama. Svojim radom i kompanijskim vrijednostima, kompanija želi biti primjer odgovornog i održivog poslovanja u Hrvatskoj.

Detaljnije informacije o inicijalnoj javnoj ponudi Spanovih dionica sadržane su u Javnom pozivu i Prospektu koji su dostupni na https://www.span.eu/investitori a najbrži način za dodatna pojašnjenja je slanje pitanja na investors@span.eu.