Span izlazi na Zagrebačku burzu, a prve dionice ponudit će zaposlenicima

Već neko vrijeme očekivana objava, dobila je danas, na sjednici Upravnog vijeća Hanfe, službeni epilog - doneseno je rješenje kojim se društvu SPAN odobrava jedinstveni prospekt za javnu ponudu 578.200 redovnih dionica (ukupne nominalne vrijednosti 5.782.000 kuna) i za uvrštenje na uređeno tržište 1.960.000 redovnih dionica (ukupne nominalne vrijednosti 19.600.000 kuna). Znači u prodaju ide 29,5 posto dionica, nominalno po 10 kuna, a tržišno - tek ćemo vidjeti!

"Ono što je sigurno je da je budućnost digitalna, a mi ćemo nastaviti stvarati najbolja IT rješenja za izazove koji su pred privatnim i javnim sektorom"

Radi se o uvrštenju prvih tehnoloških dionica za trgovanje na domaćem tržištu nakon punih 18 godina, kada su u srpnju 2003. na tadašnju javnu kotaciju Zagrebačke burze uvrštene dionice Ericssona Nikole Tesle.

Dionice će biti uvrštene na Službeno tržište Zagrebačke burze. a vode se pri SKDD-u pod oznakom: SPAN-R-A.

Prva ponuda dionica - zaposlenicima

Za Span d.d. sada slijede razgovori s potencijalnim investitorima, među kojima su i zaposlenici kompanije za koje je napravljen poseban program koji će im omogućiti prvenstvo u stjecanju dionica kako bi kroz vlasništvo u Spanu dodatno sudjelovali u budućem razvoju kompanije.

Nakon toga će Span objaviti Javni poziv investitorima za kupnju ponuđenih dionica.

Svaki zaposlenik ima pravo na kupnju do 1.500 dionica Zamolili smo Nikolu Dujmovića, predsjednik uprave Spana, za par dodatnih komentara. S kojim motivom ste se odlučili za izlazak na burzu? Izlazak na burzu nam je dugo bio plan i to iz nekoliko razloga. Prvi razlog nam je što vjerujemo da ćemo prikupljenim kapitalom ubrzati rast na postojećim, ali i novim tržištima. Drugi razlog je uključivanje zaposlenika u vlasničku strukturu i sudjelovanje u uspjehu. Dodatno, vjerujemo da je za dugovječnost firme važno da bude transparentna i profesionalna, što je temelj uspješnih dioničkih društava. Ono što je sigurno je da je budućnost digitalna, a mi ćemo nastaviti stvarati najbolja IT rješenja za izazove koji su pred privatnim i javnim sektorom kako bi omogućili njihovo sigurno i održivo poslovanje Na koji način će sami zaposlenici moći doći do dionica Spana? Zaposlenici će iskazati interes i nakon kupovanja u prvom krugu Ponude, svaki radnik ima pravo na kupnju do 1.500 dionica. Radnici koji kupe dionice u prvom krugu Ponude imat će pravo birati način plaćanja (jednokratno ili obročno plaćanje) i pravo na dodjelu dodatnih dionica - dodijeliti će im se dodatnih 25% Dionica u odnosu na broj Dionica koje taj Radnik drži. Još prošle godine bilo je puno govora o mogućoj prodaji Spana, što se na koncu očito nije dogodilo, je li vas i to iskustvo motiviralo da s izlaskom na burzu krenete u još intenzivniji samostalni rast? Za kupovanje je uvijek bilo kandidata, pa ih ima i sada. Bilo je samo priča, ali i ozbiljnih ponuda. Sve smo ozbiljno razmatrali, ali išli dalje svojim putem i stigli do ove točke. Izlazak na burzu je sam po sebi profesionalni izazov i veselilo me da ga ostvarimo. Planirate li daljnji rast Spana ubrzati s više akvizicija srodnih tvrtki? Znaš kaj, sve razmatramo ali nemamo ništa konkretno za reč. Načelno, mi nismo M&A tvrtka, ali ako je dobra prilika svakako bi ju iskoristili.

Dobri poslovni rezultati

U posljednje tri godine grupa koju čine Span i njegova ovisna društva u Hrvatskoj i inozemstvu (Grupa), bilježi godišnju stopu rasta prihoda veću od 20 posto, što je dvostruko više od prosjeka IT industrije u Hrvatskoj.

Danas je Span jedna od vodećih hrvatskih IT kompanija po prihodima i jedan je od najvećih izvoznika, koji 70 posto svojih prihoda ostvaruje na međunarodnom tržištu. Grupu je obilježila jaka ekspanzija na istočno-europsko tržište gdje su se pozicionirali kao jedno od vodećih društava Jugoistočne Europe.

Span je osnovan 1993. godine i do sada je prošao buran put razvoja - od IT sistem integratora u Hrvatskoj do Grupe koja danas, zajedno sa 40 međunarodnih partnera, posluje s više od 1200 klijenata na 100 tržišta smještenih na šest kontinenata, među kojima su vodeće regionalne i globalne korporacije, a neke od njih su McDonalds, Starbucks, Rimac automobili i Infobip.

Sadašnji ustroj Span Grupe

Grupa je sastavljena od tri domaća ovisna društva – Infocumulus, Bonsai.tech i Trilix – i sedam ovisnih društava u Sloveniji, Velikoj Britaniji, SAD-u, Njemačkoj, Ukrajini, Azerbajdžanu i Švicarskoj.

Grupa zapošljava 500 zaposlenika, među kojima je više od 300 certificiranih stručnjaka zahvaljujući čijoj stručnosti Grupa uspješno odgovara na potrebe za digitalnom transformacijom klijenata. Zaposlenici Grupe prosječno posjeduju četiri certifikata i provedu oko 100 sati godišnje na treninzima i usavršavanjima.

Kao vodeći stručnjaci za Microsoft tehnologije i vodeći regionalni Microsoft partner, Span nosi priznanje Microsoft Gold Partnera te je prva hrvatska kompanija koja ima osam Microsoftovih naprednih specijalizacija.