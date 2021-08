Spanoptic S01 E06: Od dućana do burze

Ovih se dana puno priča o Spanovom izlasku na burzu, ali ovomjesečnu epizodu Spanoptica više je zanimao početak te priče i Spanov put od šačice IT entuzijasta do firme od 600 zaposlenika. Kako je zapravo "mali div" postajao div, saznajte u kolovoškom Spanopticu, gdje Slavenu u goste stiže ni manje ni više nego osoba najpozvanija da progovori o svemu tome, Spanov predsjednik Uprave, Nikola Dujmović.

Vizionar, inženjer, programer, poduzetnik s dušom rockera, Nikola Dujmović je sve to. I – kako se to obično kaže – još mnogo toga. Također je i CEO prve hrvatske IT kompanije koja izlazi na Zagrebačku burzu.

Ali ovo nije priča samo o tome.

Ovo je prije svega priča o Spanovim počecima, putu i proboju.

O naučenim lekcijama.

O entuzijazmu, potencijalu, avangardnoj viziji, borbi protiv pirata i tome kako je Span od brodice sa šačicom ljudi kroz uzburkane vode internacionalnog poslovanja i IT trendova dogurao do impresivnog kruzera sa 600 članova posade i pritom zadržao inicijalni kurs.

Više možete saznati od čovjeka koji je praktički cijelo to vrijeme proveo za kormilom – u novoj epizodi Spanoptica.