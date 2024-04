Sve se manje čekaju isporuke Nvidijinih GPU-ova H100

Prije svega šest mjeseci, kupci su na Nvidijine GPU-ove H100 čekali i po godinu dana. No, rokovi se očigledno smanjuju od početka 2024., a do kraja godine ih možda uopće neće biti

Generalni direktor Dell Taiwana, Terence Liao, rekao je da su rokovi isporuke Nvidijinih GPU-ova H100 smanjeni u posljednjih nekoliko mjeseci s četiri mjeseca na dva do tri mjeseca, izvijestio je Digitimes.

Unatoč smanjenju vremena isporuke, Liao ističe da je potražnja za hardverom sposobnim za pogonjene AI-a i dalje izuzetno visoka. Napominje da kupovina AI servera zamjenjuje kupovinu običnih servera u poslovanjima, iako su ovi prvi značajno skuplji.

U svakom slučaju, rok isporuke od dva do tri mjeseca svakako je najkraći zabilježeni rok za Nvidijin H100. Prije svega šest mjeseci, rokovi isporuke za te GPU-ove dosezali su i do godine dana. Ako se tempo smanjivanja rokova nastavi, predviđa se da do kraja godine oni uopće ne bi trebali ni postojati.

Kako prenosi Tom's Hardware, tvrtke sve više prodaju višak H100 GPU-ova kako bi pokrili visoke troškove održavanja neiskorištene opreme, što je potencijalno razlog smanjenja roka isporuka. Osim toga, AWS je olakšao najam tih GPU-ova putem oblaka, što također pomaže ublažavanju potražnje.