U Tesli bilježe najbolji prvi kvartal ikad – ali ne samo zbog prodaje automobila

Iz Tesle su objavili financijske rezultate za prvo tromjesečje 2021. godine, a u njima se najvažniji podaci – oni o prihodima i dobiti – ističu kao rekordni za prvi kvartal. Zahvaljujući rekordnim isporukama vozila, kažu iz Tesle, ukupni im je prihod u usporedbi s istim razdobljem prošle godine porastao za 74%. Ukupno su, dakle, u tri mjeseca uprihodili preko 10 milijardi dolara, od čega im je kao neto dobit ostalo 438 milijuna dolara, što je također rekord. To je ujedno i sedmo tromjesečje u nizu koje u Tesli, nakon nekoliko godina provedenih u minusu, završavaju "u zelenom".

Zaustavljena proizvodnja Modela S i X

No, kao što to obično biva s financijskim izvješćima, ako se u njih malo dublje zaroni mogu se pronaći vrlo zanimljivi podaci. Podaci o isporukama automobila otkrivaju kako je od siječnja do ožujka 2021. iz Teslinih pogona izašlo nešto više od 180 tisuća automobila, odnosno dvostruko više nego u istom razdoblju lani. Cijela ta količina odnosi se na proizvedene Modele 3 i Y, dok je broj proizvedenih Modela S i X u promatrana tri mjeseca – nula.

Gigafactory u Berlinu vrlo brzo napreduje

Kao osnovni razlog za to ističe se globalna nestašica čipova. Dodatno, tu je i veći fokus na Model Y, za koji je Elon Musk u razgovoru s dioničarima ustvrdio da će 2022. godine biti ukupno najprodavaniji automobil na svijetu – jednom kada se u isporuke punim kapacitetima uključe tvornice u Šangaju i Berlinu.

Profitirali na eko kreditima

Dodatnu zanimljivost možemo otkriti i ako pogledamo kako Tesla stoji kad je riječ o drugim prihodima. Od prodaje "ekoloških kredita" drugim proizvođačima, koji tako umjetno smanjuju svoj ukupni utjecaj na okoliš i prilagođavaju se regulativama svojih zemalja, Tesla u protekla tri mjeseca bilježi prihod od 518 milijuna dolara.

Drugo zanimljivo područje na kojem su zaradili je – bitcoin. Kupili su ove kriptovalute u vrijednosti 1,5 milijardi dolara, prodali oko 10% te investicije nešto kasnije te tako na kvartalnoj razini ostvarili manju dobit. Da im nije, dakle, eko kredita koje prodaju drugima i zarade na bitcoinu, Tesla bi ovaj kvartal završila s neto gubitkom – prodaja automobila, iako udvostručena, još uvijek im nije sama po sebi profitabilna.