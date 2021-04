United Grupa uvodi veleprodaju telekomunikacijskih usluga - UGI Wholesale

Nova kompanija je nazvana UGI Wholesale i ima sjedište u Grčkoj te objedinjuje sve veleprodajne usluge, uključujući prijenos podataka, roaming, mobilne i usluge telefonije uopće.

Osnivanje kompanije UGI Wholesale značajan je korak strategije United Grupe. U sklopu United Grupe, u Hrvatskoj posluje telekom operater Telemach Hrvatska te televizije i portali Sport Klub i N1, Nova TV, Doma TV kao i portal dnevnik.hr.

Optička mreža Grupe proteže se tisućama kilometara, pruža usluge na tržištu od 40 milijuna ljudi i pozicionirana je na glavnoj transportnoj ruti između zapadne Europe, Bliskog istoka i Mediterana, podržana vlastitim podatkovnim centrima.

“Mi smo jedini nezavisni operator u regiji koji posluje na tako velikom tržištu. Kao kompanija poznati smo po pružanju usluga najviše kvalitete privatnim korisnicima i tvrtkama. Sada se širimo na veleprodaju kako bismo omogućili jednaku izvrsnost i u tom segmentu”, izjavila je glavna izvršna direktorica United Grupe Victoriya Boklag.

“United Grupa je prirodni partner za svaku tvrtku koja planira proširiti svoje poslovanje u regiji ili za tranzit do ili od glavnog europskog POP-a. To uključuje sve, od osnovnog do širokog spektra usluga za korporativne korisnike,” dodala je.​

United Grupa imenovala je Paola Ficinija izvršnim direktorom nove kompanije. Ficini se pridružuje United Grupi iz Telecom Italia Sparkle, koja je dio Telecom Italia Grupe, gdje je posljednjih 8 godina obnašao različite funkcije uključujući i funkciju izvršnog direktora za kompanije Telecom Italia Grupe u Grčkoj i Turskoj.

Telekomunikacijska mreža United Grupe proteže se diljem Europe, a obuhvaća Nizozemsku, Njemačku, Austriju, Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Bugarsku, Crnu Goru i Grčku.

Djelujući u komunikacijskom i medijskom sektoru, platforma United Grupe objedinjuje vodeće operatere i najbolje kreatore sadržaja u jugoistočnoj Europi. Tvrtka je aktivna u 8 zemalja, ima oko 11 milijuna korisnika i 12.500 zaposlenika.