Upravu Blizzard Entertainmenta napustio Frank Pearce, posljednji suosnivač

Godinu dana nakon što su diplomirali na UCLA-u, Michael Morhaime, Allen Adham i Frank Pearce su 8. veljače 1991. godine osnovali Silicon & Synapse, tvrtku koja je kasnije postala Blizzard Entertainment i isporučila nam nebrojene sate zabave. Nakon što su radili na nekolicini portova za ostale tvrtke, Blizzard je krenuo sa samostalnim uradcima poput The Lost Vikingsa, da bi postali planetarno popularni s Warcraft: Orcs & Humans kojeg su objavili 1994., dok je dvije godine nakon ovog RTS svijetu bio predstavljen veliki Diablo, te 1998. Starcraft. Ovo su ujedno bile i osnovne franšize koje je Blizzard vremenom proširivao novim izdanjima i zasebnim izdancima poput World of Warcrafta zbog kojeg je zapeo za oko izdavačkoj kući Vivendi koja se 2008. spojila s Activisionom čime je nastao Activision Blizzard.

Allen Adham je Blizzard napustio 2004. nakon što je vodio razvoj World of Warcrafta na kojem je prema vlastitom priznanju radio 14 do 16 sati dnevno, sedam dana u tjednu. Kasnije je izjavio kako mu je odlazak u financijske poslovne vode bila najveća pogreška u životu, te da je trebao zamrznuti svoj status na godinu dana, no novu priliku da radi u tvrtki koju je osnovao pružila mu se 2016. kada se priključio upravi pod vodstvom sadašnjeg predsjednika J. Allen Bracka koji je naslijedio Mikea Morhaimea. Potonji je u listopadu prošle godine odstupio s mjesta predsjednika tvrtke i postao savjetnik, da bi u travnju ove godine u potpunosti napustio Blizzard.

Posljednji od trojca koji su ga osnovali, Frank Pearce, je krajem prošlog tjedna na stranicama tvrtke objavio kako je došlo vrijeme da se i on pozdravi s upravom. Kako sam kaže, za njega je proteklih 28 godina bilo nevjerojatno iskustvo tijekom kojeg su stvarali igre koje bi i sami igrali o čemu više možete pročitati ovdje, i premda napominje kako to nije njegov kraj u Blizzardu obzirom da će i dalje imati savjetodavnu ulogu, njegovim odlaskom s jedne od ključnih pozicija možemo ustvrditi da je Blizzard kakvog poznajemo prestao postojati. Doduše, nakon stvaranja Activision Blizzarda i sve većeg uplitanja Activisiona u poslovne odluke tijekom godina, bilo je pitanje dana kada će se to desiti.