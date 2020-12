Za Vertiv Croatia ovo je bila dobra godina - sada već imaju 280 zaposlenika

Američka kompanija Vertiv ima sjedištem u Columbusu (Ohio, SAD), zapošljava oko 20.000 ljudi i posluje u više od 130 zemalja. Jedna je od vodećih svjetskih kompanija specijaliziranih za izgradnju, opremanje i održavanje podatkovnih centara te za pružanje raznih usluga telekomima.

Predstavnicima medija, kroz virtulano druženje, vodeći ljudi lokalne podružnice prezentirali su svoje poslovanje.

Tvrtka Vertiv Croatia je krajem prethodne godine otvorila nove poslovne prostore, a izazovna 2020. godina nije imala negativan utjecaj na poslovanje pa su čak kroz godinu znatno povećali broj zaposlenih.

„U Hrvatskoj Vertiv Croatia pod tim imenom posluje od 2017. godine, a danas zapošljavamo čak oko 280 stručnjaka, dok je krajem prošle godine ta brojka iznosila oko 200. Vertiv Croatia ujedno predstavlja prodajno servisni centar za 20 zemalja, kao i proizvodni centar za EMEA regiju i Vertiv svjetski centar na polju dizajniranja podatkovnih centara.“, rekla je članica Uprave Vertiv Croatia Vlasta Brozović.

Viktor Petik, Vlasta Brozović i Igor Grdić

U posljednjih nekoliko mjeseci, obujam posla Vertiva naglo se povećao uslijed ubrzanog porasta potrebe za digitalizacijom. Kompanije diljem svijeta odjednom su morale promijeniti način rada te preseliti svoje poslovanje online. „Trenutačna situacija stavila je dodatan naglasak ne na važnost, već na nužnost digitalizacije diljem svih sektora poslovanja. Prethodno, digitalna transformacija za kompanije je predstavljala način da ostvare dodatnu konkurentnost, skraćivanjem određenih procesa i povećavanjem učinkovitosti. U trenutačnoj situaciji, digitalizacija je postala nužna za normalno funkcioniranje kompanija i poslovnih procesa, dok će u budućnosti ovisiti i o njihovom samom opstanku. Uz to, pandemija je oblikovala industrije ove godine te se kristaliziralo nekoliko ključnih trendova, osim sada već kontinuiranog ubrzanog rasta digitalizacije. Stručnjaci Vertiva predviđaju daljnji razvoj edgea i fokus na dovođenje mogućnosti velikih poduzeća na edge lokacije. Također, u sljedećoj fazi razvoja, 5G će biti usmjeren prema potrošnji i energetskoj učinkovitosti, što nas dovodi i do posljednjeg trenda, a to je očekivani val inovacija na području energetske učinkovitosti“, istaknuo je Igor Grdić, član uprave Vertiv Croatia.

Vertiv Croatia posebno je fokusirana na tržište modularnih podatkovnih centara: „Povećali smo i obujam poslovanja u Sjevernoj Americi te radimo na planovima za širenje naših PFM pogona u Hrvatskoj kako bi povećali kapacitet i ojačali naše mogućnosti u ovom ključnom tržišnom sektoru“, rekao nam je Viktor Petik, član Uprave Vertiv Croatia.

Broj podataka na globalnog razini u neprestanom je porastu, a uspon 5G mreže i razvoj novih tehnologija kao što su AI, VR, AR i slično samo će doprinijeti dodatnom porastu. Sve te podatke potrebno je negdje pohraniti, kako bi sve teklo glatko, bez većih i skupih zastoja. Tako da je i sve veća potreba za podatkovnim centrima koji nude fleksibilnu arhitekturu i modularnost, stoga u Vertivu vjeruju kako će nastaviti s rastom i uspješnim poslovanjem.