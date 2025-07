Zašto je stariji DDR4 odjednom skuplji od novog DDR-a 5?

Cijene radne memorije ponovno bilježe strelovit rast, no ovoga puta krivnja ne leži isključivo na umjetnoj inteligenciji. Prema novom istraživanju koje prenosi TechRadar, trenutni kvartal donosi drastična poskupljenja u svim segmentima, od serverske memorije do DRAM-a za mobilne uređaje i grafičke kartice.

Sve je započelo ranije ove godine kada su proizvođači, uključujući Micron, počeli postupno ukidati proizvodnju DDR4 i LPDDR4 memorije. Ovi čipovi proizvodili su se na starijim DRAM proizvodnim procesima koji se sada napuštaju. Micron je izdao obavijesti o prestanku proizvodnje, što je imalo domino-efekt na velike kupce u potrošačkom, klijentskom, mobilnom i podatkovnom segmentu. To je izravno dovelo do nestašice DDR4 i LPDDR4X memorije, stvarajući valove poskupljenja na cijelom tržištu.

Podaci analitičke kuće TrendForce pokazuju da je DDR4 zabilježio najveći skok, s cijenama i do 45 posto višim u odnosu na prethodni kvartal. U nekim je slučajevima stariji DDR4 čak privremeno postao skuplji od novijeg DDR5 standarda. Projekcije za treći kvartal ove godine predviđaju rast cijena DDR4 memorije za PC računala od 38 do 43 posto, dok se za serverski DDR4 predviđa rast od 28 do 33 posto.

Foto: TrendForce

Poskupljenja nisu zaobišla ni grafičke kartice. Očekuje se da će cijena GDDR6 memorije porasti za 28 do 33 posto, što će izravno poskupiti grafičke kartice srednjeg i nižeg cjenovnog ranga. Čak i novi GDDR7, koji je tek na početku svog životnog ciklusa, mogao bi poskupjeti za 5 do 10 posto. Ni mobilni uređaji nisu imuni – LPDDR4X bi mogao skočiti za 23 do 28 posto, a LPDDR5X za 5 do 10 posto.

Iako nije glavni uzrok ovog vala poskupljenja, HBM (High-Bandwidth Memory), ključan za AI i računarstvo visokih performansi, također bilježi rast cijena do 20 posto. Iz Microsa su poručili da će nastaviti podržavati klijente kojima je potrebna dugoročna opskrba starijom DRAM memorijom, ali samo u specifičnim sektorima manjeg volumena, poput automobilskog i industrijskog. Ovo potvrđuje strateški pomak fokusa na novije i profitabilnije tehnologije.

Za potrošače i proizvođače originalne opreme (OEM) koji se oslanjaju na ove čipove, ovakav razvoj situacije stvara dodatan pritisak, pogotovo uoči sezone lansiranja novih proizvoda. U svakom slučaju, pripremite se na više cijene novih računala, mobitela i komponenti u nadolazećim mjesecima.