Google za Android 15 po novome zahtijeva 32 GB interne memorije i 6 GB RAM-a

Google je s novom verzijom Androida 15 postavio osvježena tehnička pravila koja će promijeniti što sve mogu i smiju mobiteli. Naime, kako bi mobitel mogao imati unaprijed instalirane Googleove aplikacija i GMS (Google Mobile Services), morat će imati najmanje 32 GB interne memorije i 6 GB RAM-a.

Do sada je minimalna interna memorija za Android s GMS-om iznosila 16 GB. Od tih 32 GB, Google zahtijeva da najmanje tri četvrtine bude rezervirano za particiju podataka koja pohranjuje sistemske aplikacije, njihove podatke i sve korisničke sadržaja.

Kad je, pak, riječ o RAM-u, mobiteli s 2 ili 3 GB RAM-a mogu koristiti samo Android Go Edition, odnosno prilagođenu verziju OS-a za slabije mobitele. Oni koji trenutno imaju 4 GB RAM-a još uvijek mogu pokretati puni Android 15, no sa sljedećom verzijom OS-a, morat će prijeći na Android Go. U praksi, to znači da će minimum korištenja „pravog“ Androida postati 6 GB RAM-a.

Kako prenosi Android Authority, Googleova nova pravila dotiču se i sigurnosti korisnika. Navodi se da će Android 15 od proizvođača tražiti da u OS uključe značajku za dijeljenje podataka o hitnim kontaktima i lokaciji tijekom poziva hitnim službama. Značajka će, u skladu s pravilima o zaštiti privatnosti, biti opcionalna.