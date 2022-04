NEAR Balkans Hub – prvi veliki blockchain hub na Balkanu s ciljem ubrzanja razvoja Web3

NEAR Foundation i Borderless Tech pokreću jedan od prvih regionalnih Hubova unutar blockchain ekosustava NEAR kako bi se promovirao i ubrzao razvoj Web3 i blockchaina u našoj regiji

Danas je objavljeno kako se pokreće NEAR Balkans Hub, jedan od prvih regionalnih Hubova unutar jednoga od vodećih blockchain sustava, NEAR. Ova inicijativa rezultat je suradnje Borderless Tech Associationa i NEAR Foundation kako bi se promovirao i ubrzao razvoj open source eko sustava web3/blockchain.

NEAR je decentralizirana razvojna platforma izgrađena povrh NEAR protokola, koji je brzi, javni, jednostavan za razvoj, proof-of-stake blockchain. Kombinirajući jednostavnu, sigurnu i skalabilnu tehnologiju s vrhunskom sharding arhitekturom, certifikat ugljične neutralnosti i intuitivno korisničko iskustvo, NEAR je najinovativnija i najučinkovitija blockchain platforma, dostupna svima. Uz Hrvatsku, Hub će pokriti i Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju, Srbiju i Sloveniju.

NEAR u brojevima:

100,000 transakcija/sekundi (tps), transakcijski feejevi 10,000x manji nego na Ethereumu

800 milijuna USD u funding inicijativama

400 projekata financirano globalno do sada sa 8 milijuna USD

Luka Sučić, Borderless Tech Association Partner, NBH Advisor, izjavio je: "Uzbuđeni smo što dovodimo jedan od najistaknutijih i najbrže rastućih web3 ekosustava na Balkan, s ciljem ubrzanja rasta cijelog Web3 ekosustava".

Tri točke fokusa NEAR Balkans Huba

1. Potaknuti i olakšati inovacije i pomoći u razvoju projekata unutar NEAR ekosustava. To će se raditi kroz partnerstvo s timovima, tvrtkama i organizacijama diljem Balkana. NEAR Balkans će pomagati tvrtkama u regiji pri razvoju projekata na NEAR-u ili ih prebace s drugih blockchainova i lako se prijave za brze grantove i druge vrste financiranja. Neke od prvih suradnji u regiji uključuju tvrtke kao što su Electrocoin i CircuitMess.

2. Obrazovanje tržišta i upoznavanje s potencijalom za razvoj Web3 projekata na Balkanu s lokalnim i globalnim potencijalom. To će se postići kroz niz meetupova, radionica, hackathona, sveučilišnih partnerstava, službenih certifikata za programere i poslovne profesionalce, medijske suradnje i konferencije.

3. Akcelerator koji je u planu za lansiranje kroz idućih godinu dana.

Ida Pandur

"Cilj nam je omogućiti najbolje obrazovanje i mogućnosti za tvrtke i pojedince zainteresirane za web3 kroz snažnu lokalnu podršku diljem naše Balkan regije koja je puna kreativnih, tehničkih i poslovnih talenata. Radujemo se formiranju jakih partnerstava s timovima, tvrtkama i sveučilištima i guranju cijele priče naprijed zajedno", poručila je Ida Pandur, NEAR Balkans General manager.