Električni ili klasični auto - koji kupiti?

Iako kineski proizvođači automobila ne odustaju od električnih verzija, europski se, čini se, vraćaju klasičnim motorima s unutarnjim izgaranjem. Koji će biti vaš idući odabir?

Neki dan je Auto Hrvatska pohvalila da je otvorila još jednu prodavaonicu u kojoj je moguće kupiti automobile kineskog BYD-a, prema viđenoj ponudi uglavnom električne, a s druge strane Renault najavljuje povratak klasičnim motorima za svoje automobile serije Megane i Scenic. Tko će znati tko je u pravu...