Ovevo Muve - Bluetooth slušalice za kuću, posao i bazen

Trenutno je u tijeku crowdfunding kampanja kojom kineska tvrtka Ovevo pokušava prikupiti novac za izradu i plasiranje na tržište Bluetooth slušalica – Muve. Posebnost ovih slušalica u odnosu na druge je u tome što su u potpunosti otporne na vodu pa se stoga bez problema mogu koristiti i tijekom plivanja, primjerice u bazenu.

Ovevo je za ovaj projekt odredio kako im je potrebno 5.000 USD, no do sada je uspio prikupiti višestruko veći iznos – 20.580 USD. Budući je do kraja kampanje ostalo još 28 dana, prikupljeni iznos bi mogao bi i veći, pogotovo kad se uzme u obzir da slušalice za vrijeme trajanja kampanja koštaju i do 70% manje, ovisno o modelu i količini.

Muve slušalice su in-ear tipa, a s podržanim uređajima komuniciraju preko Bluetootha. Proizvođač navodi kako se odlikuju stabilnom konekcijom, brzim punjenjem, ergonomskim dizajnom i grafenskim driverima koji osiguravaju glasniji i snažniji zvuk, a uz to i manje utječu na potrošnju baterije.

Svaka slušalica ima senzore osjetljive na dodir te se njima upravlja dodirom, odnosno gestama. U prilogu možete vidjeti popis podržanih gesti. Dok je za većinu gesti nebitno koja se slušalica dodiruje, za neke je to od posebne važnosti. Primjerice, prilikom upravljanja glazbom. Jedan dodir na lijevu ili desnu slušalicu pokrenut će pjesmu koja je na radu za reprodukciju, no dvostruki dodir na lijevu slušalicu ponovno će pokrenuti pjesmu koja je prethodno svirala, dok se dvostrukim dodirom desne slušalice preskače trenutna i pokreće iduća pjesma.

S jednim punjenjem baterije proizvođač obećava do pet sati korištenja. Za ponovno punjenje potrebno je slušalice smjestiti u zaštitnu kutijicu koja ujedno služi i kao punjač. Ovevo u planu ima dvije različite kutijice – manju, a time i jeftiniju koja bi omogućila do 18 dodatnih sati rada, te veću i skuplju koja bi slušalice mogla napuniti oko 20 puta, što bi bilo dovoljno za više od 100 sati rada. Slušalice se do 100% napunjenosti mogu napuniti za 1,5 do 2 sata.

Slušalice se osim za slušanje glazbe mogu koristiti i za telefoniranje te za komunikaciju s virtualnim asistentima. Ako sve prođe prema planu, prve isporuke krenut će tijekom travnja 2019. godine. Cijena slušalica bit će 109 USD, a cijena dodatne PowerPlus kutije 49 USD.