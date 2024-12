Putopisac Davor Rostuhar organizira prikazivanje VR filma "Lovci sakupljači" po hrvatskim školama

Zuckerbergov Metaverzum nije (još) zaživio kako je bilo pompozno najavljivano. Ali VR pronalazi razna područja primjene, od zabave, preko edukacije, do umjetnosti. Jedan od primjera je i projekt putujućeg VR kina našeg poznatog putopisca i umjetnika

Naš putopisac i multimedijalni umjetnik Davor Rostuhar, prepoznao je VR kao nov, zanimljiv medij pripovjedanja priča, ali i uzbudljivu poslovnu priliku, pa je prošle godine snimio prvi hrvatski VR film „Lovci sakupljači“ i otvorio prvo hrvatsko VR kino u Petrinjskoj 51 u Zagrebu, u kojoj osim svog filma prikazuje i druge VR filmove raznolikog sadržaja.



„Kad smo istraživali i pripremali otvaranje, pokušali smo naći druga VR kina po svijetu da naučimo ponešto iz njihovih iskustva, ali nismo nalazili ništa.“ Kaže Davor Rostuhar „ima mnogo VR igraonica ili muzeja i drugih institucija koji nude neku vrstu VR sadržaja koji su kreirali za tu svrhu, uglavnom za turističku promidžbu. Oni se često nazivaju kinima, ali oni ne prikazuju filmove. Mi smo se fokusirali baš na filmove, i nismo našli druga kina u svijetu koja prikazuju baš filmove, ali ipak se nismo usudili reći da smo prvi u svijetu. Međutim nakon prve godine života kina, nakon što smo se povezali s raznim kreatorima sadržaja, producentima, distributerima itd, širom svijeta, od njih smo dobili potvrdu da smo prvi tzv „arthouse VR cinema“ na svijetu. Nakon nas se otvorilo jedno VR kino u Litvi, zatim jedno u Njemačkoj. Vjerojatno će ih sada biti sve više i više. Ali mi smo, čini se prvi.“

U VR kinu u Petrinjskoj je trenutno u ponudi pet VR filmova raznih žanrova – dokumentaraca, animiranih (za djecu i odrasle), eksperimentalnih (Ayahuasca meditacija) ili „svemirskih“, a ponekad se organiziraju i eventi s autorom. Krajem mjeseca dolazi u goste Maria Courtial, autorica i producentica filma „1. i 2. korak u svemir – VR ekspedicija na Mjesec i Mars“. Iz mjeseca u mjesec broj posjetitelja raste, a sve je više i turista, koji su oduševljeni činjenicom da u Zagrebu pronalaze nešto što nema nigdje drugdje u svijetu, što je zapravo rijetkost u ponudi Zagreba. No, ono što najviše veseli pokretača i voditelja VR kina, Davora Rostuhara je suradnja sa školama .

„VR se u svijetu sve više koristi u obrazovanju. Da Hrvatska ne bi zaostajala, ponudili smo naš film svim školama u Hrvatskoj, a njihova reakcija nas je oduševila“, kaže Davor Rostuhar, „Skoro sve škole javile su nam da su željne novih tehnologija i inovativnog sadržaja, a već smo dogovorili preko stotinu škola koje smo počeli obilaziti prije mjesec dana. No javile su nam se i one škole, posebno iz slabije razvijenih djelova Hrvatske, koje bi voljele da su i njihovi učenici dio te priče, ali ne mogu si sami to financijski ostvariti, već im je potrebna podrška. Zato smo došli na ideju da pokrenemo akciju grupnog financiranja – da pokušamo uz pomoć dobrih ljudi skupiti što više sredstava, da što više škola i školaraca upoznamo s tim moćnim alatom u obrazovanju.“

Kampanju grupnog financiranja među prvima je prepoznao i podržao Boris Jokić, znanstvenik s Instituta za društvena istraživanja koji je rekao: „Digitalna tehnologija u obrazovanju se može koristiti i za mnoge glupe stvari. Međutim, ako je koristimo na ispravan način, ako pomoću nje omogućimo učenicima jedinstvena iskustva učenja, psihološko uranjanje u svijetove koje nikad ne bi mogli doživjeti, onda za ishod imamo bolje obrazovanje, motiviranije učenike, zadovoljnije nastavnike i ono što zapravo digitalna tehnologija i jest: obogaćenje učenja, poučavanja, obrazovanja, a ako hoćete i života.“

Gledanjem dokumentarnog VR filma „Lovci sakupljači“ učenici se „teleportiraju“ u svijet plemena Hadza u Tanzaniji, jednog od posljednjih plemena na svijetu koje još uvijek živi onako kako su ljudi živjeli 99% svoje povijesti – kao lovci sakupljači. To otvara prostor za mnoga razmišljanja, rasprave i lekcije iz povijesti, geografije, biologije, ekologije, sociologije, psihologije, ekonomije, etike, filozofije i informatike.

Film prati nastavni kurikulum i iz međupredmetnih tema: građanski odgoj i obrazovanje, održivi razvoj, osobni i socijalni razvoj te uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije. Svaka škola koja se uključi u projekt dobije i druge multimedijske sadržaje, nastavne materijale i multimedijsko predavanje Davora Rostuhara.