Star Citizen i dalje u izradi, a kad će, ne zna se

Radovi na Star Citizenu su započeli prije deset godina, a nedavno smo proslavili i osmi rođendan, točnije obljetnicu kada je najavljen i tijekom kampanje na Kickstarteru sakupio nevjerojatnih dva milijuna dolara. Igrači su mahom pohrlili s izdašnim donacijama zbog Chrisa Robertsa, čovjeka koji stoji iza legendarnog Wing Commandera čiji je Star Citizen trebao biti duhovni nasljednik. Govorimo u prošlom vremenu jer je prvotno izlazak spomenutog zakazan za 2014., no od tada je došlo do nebrojenih odgoda, podjele igre na Star Citizen i njegovu single-player komponentu Squadron 42, daljnjeg sakupljanja donacija i prodaje virtualnih dobara za vrtoglave cifre, no kada ćemo išta od svega vidjeti u završnom obliku ostaje nepoznanica, jer konkretne su informacije o potencijalnom vremenu dovršetka i najnovijim izvješćem ponovo izostale.

Prema nekim kalkulacijama, do sada je Cloud Imperium Games prikupio preko 300 milijuna dolara putem crowdfunding kampanja, donacija i spomenute prodaje brodova koji i dalje čuče tamo negdje u dubokom svemiru radnih verzija Star Citizena. Spomenutoj cifri valja nadodati i preko 63 milijuna dolara u marketinške svrhe koje je tvrtka dobila od vanjskih ulagača što je očito pametno utrošeno obzirom da se igra svako malo pojavljuje na naslovnicama medija, a u kojem je stadiju Squadron 42 pogledajte u videu The Briefing Room u kojem u preko sat vremena možete dobiti sve relevantne informacije.

U svom obraćanju javnosti, prigodnim riječima se u podužem pismu oglasio i Chris Roberts koji je i pokrenuo čitavu stvar. Nakon općenitog uvoda u kojem kaže kako su kompleksnost i ambicioznost Star Citizena odabrali nakon uleta u svijet igara i želje o takvom masivnom svijetu koji se zbog ekonomskih i tehničkih izazova u to doba činio nemoguć, Roberts kaže da kao zajednica developera i igrača stvaraju SF svijet u kojem je moguće otići bilo gdje i raditi bilo što bez ikakvih kompromisa, što nastavlja sladunjavim hvalospjevima kako ta sinergija funkcionira i preporuča novi video uradak One Community kojeg donosimo u nastavku.

Nastavlja da je do sada na putu do zvijezda napravljeno mnogo toga, počevši od nevjerojatne matematičke preciznosti koja omogućava milimetarske detalje na skali koja se mjeri milijardama kilometara što je nešto što niti jedan komercijalni grafički sustav nema. Spomenuta tehnologija im omogućava renderiranje čitavih planeta i mjeseca do najsitnijih detalja poput kamena ili cvijeta, te naglašava da u ovoj igri ne postoje granice i da je sve vidljivo i fizički dostupno zahvaljujući proceduralnom generiranju sadržaja koje ne samo da je funkcionalno, već i grafički impresivno. Nadodaje da konstantno provode razne fizikalne simulacije kako bi se sve komponente ovog svijeta poput primjerice izvora energije, vrata, potisnika, topova i tako redom ponašale kako je zamišljeno u sklopu mnogo većih objekata kao što su svemirski brodovi, vozila i samo okruženje.

Roberts se u svom izlaganju pozabavio i raznim drugim tehnološkim rješenjima i budućim planovima što u cijelosti možete pročitati ovdje, te naglasio kako su u osam godina od ideje bez dodatnih zaposlenika i ureda došli do tvrtke s 640 zaposlenika koji rade u pet timova u četiri vremenske zone.