Nedovršeni Star Citizen nudi novi DLC, cijena prava sitnica - samo 55.800 eura

Ukoliko krenete u pretraživanje najskupljih dodataka za igre, mogli biste ostati šokirani obzirom da neki koštaju par, pa i desetak tisuća eura. No svi ti izdavači koji ih nude su male bebe naspram Roberts Space Industriesa koji su "igračima" njihovog Star Citizena ponudili neponovljivu ponudu koja se sastoji od svih 175 do sada napravljenih svemirskih brodova po "prihvatljivoj" cijeni od 48.000 dolara. Ali samo ako Legatus 2953 DLC kupuju iz SAD-a, obzirom da za igrače iz ostatka svijeta, poput nas, imućnih Hrvata, ista iznosi 60.000 dolara, odnosno 55.800 eura.

Šaljivi uvod za ovu objavu bi bio prikladan i pada nam na pamet nekoliko (valjda) dobrih fora sa stanovima i bubrezima, no nema smisla. Gramzivost Roberts Space Industries ne zaslužuje čak ni to obzirom da njihova nikad dovršena igra ne prestaje šokirati. Prema neslužbenim informacijama, do sada su bilo putem dobrovoljnih priloga, bilo prodajom raznih DLC-ova prikupili preko 600 milijuna dolara za razvoj započet prije četrnaest godina. Smiješno je što se Star Citizen trebao pojaviti 2014., no svake je godine odgađan sve dok developeri nisu prestali najavljivati očekivano vrijeme izlaska, pa je njegova zasebna single-player komponenta Squadron 42 trenutno i dalje u razvoju, te očito neigriva, dok je sam Star Citizen u alpha (nije čak ni beta!) verziji 3.21 s nekim igrivim dijelovima, dok se na drugima još radi. Vjerojatno svemu što postoji.

Prije no što posegnete za karticom i kupite ovu beskorisnu nakupinu piksela, moramo spomenuti kako prije provjerite niste li ranijih godina kupili ovakve divovske pakete koji su na američkom tržištu 2021./2022. koštali 40.000 dolara, godinu kasnije 42.000 dolara, a eto, mnogo je toga valjda napravljeno pa je cijena i vidno skočila na 48.000 dolara za svježu kompilaciju. Koliko je točno brodova za tih 6.000 dolara koliko iznosi razlika između ovogodišnjeg i prošlogodišnjeg paketa napravljeno i po kojoj se cijeni prodaju zasebno, ne znamo, ali vjerojatno ih je isplativije kupiti zasebno. Upozoreni ste.