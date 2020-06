STEM box – treća Kickstarter kampanja Alberta Gajšaka

Već etablirani hrvatski startup CircuitMess, koji svoj uspjeh duguje vrlo uspješnim crowdfunding kampanjama za "uradi sam" konzolu MakerBuino te mobitel MakerPhone, pokrenuo je danas još jednu kampanju na Kickstarteru. I ovoga puta fokus im je na STEM edukaciji djece, ali i odraslih, koje žele od običnih korisnika elektroničkih uređaja pretvoriti, korak po korak, u kreatore.

Učenje vještina budućnosti

Njihov se novi proizvod naziva STEM Box, a pruža jedinstveno iskustvo koje će kupca naučiti vještine budućnosti: umjetna inteligencija, autonomna vožnja, sinteza zvuka, prepoznavanje glasa, bežična komunikacija, video igre i strojno učenje su samo neke od tema koje su obrađene u ovom paketu. Oni koji se odluče podržati ovaj projekt i pretplatiti se na STEM Box, svaka će tri mjeseca dobiti nov i zanimljiv proizvod – koji će morati sami sastaviti – i pritom učiti o ovim STEM područjima.

STEM Box će sadržavati sljedeće: Spencer – glasovni asistent (eng. voice assistant) sličan Amazonovoj Alexi koji pokazuje kako funkcionira umjetna inteligencija i prepoznavanje govornih naredbi Jay-D – DJ mikseta koja podučava kako funkcionira sinteza zvuka Wheelson – robot-automobil koji će podučiti kako funkcioniraju autonomna vozila ByteBoi – igraća konzola za učenje o mikroračunalima i programiranju video igara Chatter – CircuitMessov jedinstveni komunikacijski uređaj koji podučava bežičnoj komunikaciji Clockstar – pametni sat koji uz koji se uči kako funkcionira strojno učenje

Kickstarter kampanja ima cilj prikupiti 15.000 dolara, a prvi STEM Box pretplatnicima će stići u studenome ove godine. Projekt možete podržati iznosom već od nekoliko dolara, a u slučaju da se odlučite na pretplatu moći ćete odabrati paket od jednog, dva, tri, pet ili sedam STEM Boxova, za što je potrebno izdvojiti od 79 dolara pa na više.

U tri godine postojanja, CircuitMess je na krilima MakerBuina i MakerPhonea narastao na tim od 15 ljudi, te se cijela tvrtka nedavno preselila iz Karlovca u Zagreb radi širenja poslovanja i potrage za novim talentiranim članovima tima. Svi oni posvećeni su stvaranju jedinstvenih elektroničkih setova kojima je glavni cilj poučavanje o tehnologiji na zabavan i inovativan način. Do sada je CircuitMess prodao preko 15.000 edukativnih elektroničkih uređaja kupcima diljem svijeta.

Osnivač CircuitMessa Albert Gajšak za Bug.hr je izjavio:

"Prešli smo već 8k na Kickstarteru u prva dva sata i to je ogroman uspjeh u odnosu na prošle Kickstarter kampanje! Jako sam ponosan na to što bez obzira na gospodarsku i epidemiološku situaciju u svijetu imamo vjeran krug supportera koji vole naše proizvode. Također sam ponosan na našu Trustpilot sekciju gdje pozivamo sve kupce da ostave iskrene recenzije naših proizvoda. Baš zbog ovako dobrog feedbacka, ali i komentara kupaca da žele više, napravili smo STEM Box – iskustvo učenja koji će hraniti znatiželju naših supportera. Naime, od lansiranja MAKERphonea do danas je prošlo već 2 godine (vrijeme leti!) i u tom periodu nismo imali ništa novo za ponuditi. Tu nepravdu želimo ispraviti STEM Boxom kroz koji ćemo lansirati četiri nova superkul proizvoda svake godine."

Nedugo nakon ove Gajšakove izjave kampanja je, u manje od četiri sata od pokretanja, već ispunila svoj financijski cilj. Aktivna ostaje još 49 dana.