A1 Hrvatska i DC North objavili partnersku suradnju

A1 Hrvatska i podatkovni centar DC North iz Varaždina potpisali su stra­teški ugovor o suradnji - A1 podatkovni centar i DC North služit će kao primarne i sekundarne lokacije, omogućujući dvolokacijsku pohranu podataka radi maksimalne sigurnosti i otpornosti IT sustava

Dostupnost podataka na dvije različite seizmičke zone izravno odgovara na stroge zahtjeve europske regulative, osiguravajući visoke stan­darde zaštite podataka, operativne otpornosti i kontinuiteta poslovanja, koje propisuju direktiva NIS2 te uredba DORA.

„Partnerstvo s podatkovnim centrom DC North omogućit će nam da korisnicima ponudimo još višu razinu sigurnosti te da ih podržimo u prilagodbi poslovanja strogim zahtjevima direktive NIS2. Ono predstavlja još je jedan korak prema ostvarenju našeg cilja da budemo digitalni partner poslovnim korisnicima. Razvojem novih usluga i unapređenjem postojećih želimo im pružiti osnovu za rast i razvoj te im omogućiti da se usredotoče na svoje poslovanje, dok A1 Hrvatska brine o njihovoj sigurnosti“, istaknuo je Daniel Šimić, glavni direktor za poslovne korisnike tvrtke A1 Hrvatska.

A1 data centar u Zagrebu

Dvolokacijska pohrana podataka ključna je za ispunja­vanje zakonskih obveza i za odgo­vorno upravljanje rizicima, osobito za tzv. kritične subjekte poput pružatelja digitalnih usluga, finan­cijskih institucije i operatora ključnih infrastruktura. Dodatnu sigurnost A1 Hrvatska, kao i DC North, osiguravaju uslugama Backup as a Service (BaaS) i Disaster Recovery as a Service (DRaaS), koje osiguravaju kontinuiranu dostupnost podataka, brzi oporavak te otpornost sustava i aplikacija u svim scenarijima, od tehničkih kvarova do elementarnih nepogoda.

„Ovim partnerstvom s A1 Hrvatska potvrđujemo našu poziciju na IT sceni u Hrvatskoj, osobito u kontekstu sve strožih standarda NIS2 i DORA regulativa. Kao jedini podatkovni centar s ovakvom razinom stručnosti i pouzdanosti izvan Zagreba, svjesni smo rastućih rizika na području kibernetičke sigurnosti, a upravo će ova suradnja značajno unaprijediti digitalnu infrastrukturu u Hrvatskoj i predstavljati veliki korak prema sigurnijoj digitalnoj budućnosti. Ovo partnerstvo za nas ima stratešku važnost jer će nam omogućiti pružanje sigurnosti i otpornosti poslovnim korisnicima na razini u potpunosti usklađenoj s najnovijim regulatornim zahtjevima. DC North ostaje predan pružanju najsuvremenijih rješenja koja podržavaju rast i razvoj korisnika te osiguravaju najviše standarde sigurnosti“, istaknuo je Davor Ujlaki, predsjednik Uprave DC North-a.

DC North data centar u Varaždinu

A1 podatkovni centar i DC North jedini su podatkovni centri u Hrvatskoj s certifikatom Tier III facility, koji jamči najvišu razinu sigurnosti, uz besprijekorno 24/7 održavanje i podršku te cjelovita ICT rješenja koja omogućuju da se poslovni korisnici usmjere na svoj osnovni posao, bez brige o infrastrukturi.