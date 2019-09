WD My Passport - 5 TB u džepu

Western Digital obnovio je svoju liniju prijenosnih diskova My Passport i My Passport for Mac s novim modelom kapaciteta 5 TB

Western Digital, poznati američki proizvođač mehaničkih diskova ovih je dana osvježio svoju ponudu unutar linije prijenosnih diskova My Passport i My Passport for Mac. Novost je novi model čiji kapacitet iznosi čak 5 TB.

Osim većeg kapaciteta tu su i nove boje kućišta – Black, Blue i Red za My Passport modele te Midnight Blue za My Passport for Mac. WD My Passport dolazi formatiran za računala s Windowsima 10 i opremljen je s USB 3.0 portom, a „for Mac“ model za računala s macOS Mojave operacijskim sustavom i ima USB-C port.

Cijelu seriju čine četiri modela – kapaciteta 1 TB, 2 TB, 4 TB i 5 TB. Ovisno o kapacitetu diska debljina kućišta te ukupna masa se ponešto razlikuju. Modeli od 1 TB i 2 TB imaju dimenzije od 107,2 x 75 x 11,15 milimetara i masu od 120 grama, dok debljina kućišta kod modela od 4 TB i 5 TB iznosi 19,15 milimetara, a masa 210 grama.

Što se brzine čitanja i zapisivanja podataka tiče, novi My Passport ne obara brzinske rekorde. Budući je riječ o mehaničkom disku, brzina čitanja podataka iznosi oko 115,7 MB/s, a brzina zapisivanja podataka oko 114,5 MB/s. No, manju brzinu u odnosu na prijenosne SSD-ove svakako nadoknađuje kapacitetom. Globalna prodaja kreće ove jeseni, po preporučenoj početnoj cijeni od 79,99 USD za 1TB model.