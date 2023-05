Acer predstavio brojne novitete, uključujući i električni bicikl s umjetnom inteligencijom

Novi igraći i poslovni laptopi, AI električni bicikl, stolno računalo i monitori. Sve to predstavljeno je na ovogodišnjoj Next@Acer 2023 konferenciji

Next@Acer konferencija tradicionalno sa sobom donese mnoštvo noviteta, a ništa drugačije nije bilo ni ove godine. Novih proizvoda tajvanske tvrtke ima zaista mnogo, a mi u nastavku ističemo nekoliko najzanimljivijih.

Predator Triton 17 X

Predator Triton 17 X (PTX17-71), Acerov je najjači igraći laptop do sada. Radi se o prijenosniku relativno tankih dimenzija, koji je izrađen da se ne svidi samo igračima, već svima čiji rad veliku grafičku i procesorsku snagu. Ovaj laptop je izrađen od metala, ima ugravirani RGB Predator logotip, mrežu zvučnika od nehrđajućeg čelika te ventilacijske otvore postavljene na mjestima gdje je to najpotrebnije.

Iz Acera kažu da se Predator Triton 17 x može konfigurirati s do 13. generacijom Intel Core i9-13900HX procesora te Nvidia GeForce RTX 4090 GPU-om, uparenim s do 64 GB DDR5 RAM-a od 5.600 MHz te do 4 TB PCIe SSD interne memorije. Laptop dolazi sa 17-inčnim WQXGA mini-LED zaslonom frekvencije osvježavanja od 250 Hz i deklarirane vršne svjetline od 1.000 nita. Tu je, naravno, i podrška za DisplayHDR te 100-postotni prikaz DCI-P3 raspona boja.

Temperaturu pod kontrolom drži Acerov Vortex Flow sustav hlađenja s tri ventilatora, uključujući dva AeroBlade ventilatora pete generacije. Za hlađenje se koriste i namjenske toplinske cijevi te razni usisni i ispušni otvori. Od ostalih značajki, valja istaknuti RGB tipkovnicu, čitač otiska prsta, touchpad napravljen od stakla te DTS:X Ultra sustav od šest zvučnika.

Predator Triton 17 X bit će dostupan za kupnju već u lipnju po cijeni od 4.499 eura.

Predator Triton 17 X Foto: Acer

Acer ebii

Acer ebii električni je bicikl namijenjen za gradsku vožnju, što se odmah može razaznati prvim pogledom na njegov dizajn. Radi se o biciklu koji teži 16 kilograma, a koji za pomoć u vožnji koristi umjetnu inteligenciju.

Naime, zahvaljujući AI-ju, ovaj bicikl ima mnoštvo pametnih značajki, poput detekcije sudara ili kontroliranja stupnja prijenosa i brzine ovisno o okolini u kojoj se vozi. Ebii, također, dolazi s opcijom automatskog otključavanja na blizinu, kao i s mogućnošću 24-satnog praćenja putem ugrađenog GPS lokatora.

Umjesto lanca, ebii koristi remen, a ima i 160-milimetarske hidraulične disk kočnice, LED rasvjetu od 360 stupnjeva i bezračne gume. Prema tvrdnjama proizvođača, baterija od 460 Wh nudi domet do 110, dok motor od 250 W nudi najveću brzinu od 25 kilometara na sat, poštujući tako europska ograničenja. Ručnog gasa nema, pa se za pokretanje moraju okretati pedale. Baterija je izmjenjiva i puni se „do stotke“ za dva i pol sata.

Acer ebii moći će se kupiti u rujnu ove godine, s početnom cijenom od 1.999 eura.

Acer ebii. Foto: Acer

Acer Swift X 16

Novi Acer Swift X 16 (SFX16-61G) ima 16-inčni 3.2K OLED zaslon frekvencije osvježavanja od 120 Hz te vršne deklarirane svjetline od 500 nita. Budući da je riječ o laptopu kojeg je Acer namijenio kreatorima video sadržaja i grafičkim dizajnerima, tu je i 100-postotna pokrivenost DCI-P3 raspona boja, VESA Display HDR TrueBlack 500 tehnologija i Rheinland Eyesafe certifikat.

Laptop dolazi u konfiguraciji s AMD Ryzen 9 7940H CPU-om, Nvidia GeForce RTX 4080 Laptop GPU-om, uparenim s do 16 GB LPDDR5 RAM-a i do 2 TB PCIe Gen 4 SSD memorije. Za hlađenje je zaslužna nadograđena TwinAir tehnologija koja, prema navodima Acera, povećava usis zraka do 36 posto zahvaljujući velikim ventilatorima i novom turbo načinu rada.

Tu je i priključak za microSD karticu, dva USB-Type C priključka i HDMI 2.1. Acer Swift X 16 bit će dostupan za kupnju ovog lipnja po početnoj cijeni od 1.566 eura.

Acer Swift X 16 Foto: Acer

Acer TravelMate P6 14

Za „poslovnjake“, tu je novi TravelMate P6 14. Riječ je o prijenosniku koji dolazi s 14-inčnim 2.8K OLED zaslonom omjera slike 16:10 te podrškom za 100-postotni DCI-P3 raspon boja. Pogoni ga 13. generacija Intel Core i7 procesora uparen s 32 GB LPDDR5 memorije i baterijom od 65 Wh.

Osim toga, laptop dolazi s Full HD IR kamerom, Acer PurifiedVoice tehnologijom za uklanjanje pozadinske buke pomoću AI-ja te DTS Audio zvučnicima. Acer ističe PrivacyPanel značajku, koja bi trebala zaštiti zaslon od neželjenih pogleda.

Acer TravelMate P6 14 moći će se kupiti ovog lipnja po cijeni od 1.399 eura.

TravelMate P6 14 Foto: Acer

Još mnoštvo proizvoda predstavljenih na Acerovoj ovogodišnjoj konferenciji možete pogledati na tvrtkinoj službenoj stranici, a snimka cijelog Next@Acera dostupna je na YouTubeu.