Acerova linija prijenosnika TravelMate proširena AI modelima

Acerov paket TravelMateSense za poslovne korisnike uključuje niz korisnih sustava, dostupnih pritiskom na istoimenu tipku. To uključuje "Workflow", koji prebacuje računalo kroz načine rada – posao, sastanak, put, itd. "Secure Guard" se brine za sigurnost podataka, kako na samom laptopu tako i na priključenim USB uređajima, "Checkup" brine za zdravlje vitalnih komponenti računala, a "DustDefender" ih aktivno štiti od naslaga prašine. "Acer Office Manager" omogućava uredima, koji nemaju IT odjele, centraliziranje resursa i praćenje svih uređaja na zajedničkom portalu, dok "Acer ProShield Plus" integrira više funkcija za sigurnost i upravljanje uređajima u jedinstvenu konzolu.