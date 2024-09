Apple predstavio mnoštvo proizvoda, a glavnu pažnju odnio je iPhone 16 s novim dizajnom

Apple je ovoga ponedjeljka održao veliki događaj pod nazivom "Glowingtime" i predstavio svoju novu liniju mobitela, pametnih satova i slušalica. iPhone 16 tako je stigao s novim dizajnom, Apple Watch Series 10 ima najveći zaslon do sada, a slušalice AirPods 4 dolaze u dva različita modela. Uz to, za iPhone 16 Pro i iPhone 16 Pro Max kažu da su najnapredniji modeli iPhonea do sada.

Apple Watch Series 10

Kako kaže Tim Cook, Apple Watch je poboljšao živote milijunima ljudi diljem svijeta, a sve to je dio kontinuiranog napretka. Predstavljena je nova serija Apple Watcha, Series 10. Ima najveći zaslon do sada, veći od čak zaslona na prošlogodišnjem Watchu Ultri 2.

Kućište je napravljeno od aluminija, a zaslon se ažurira jednom po sekundi unutar Always-On načina rada. To je, podsjećaju, prije bilo jednom u minuti. Radi se, naime, o najtanjem Apple Watchu do sada, debeo je svega 9,7 milimetara. Sat i dalje zadržava vodootpornost od 50 metara, a najzanimljivije od svega da se najbrže puni do sada - 30 minuta za 80 posto.

Sat dolazi u nekoliko različitih kombinacija i boja, a posebno se ističu one od "prirodnog metala". Tu je tako novi zlatni sat. Cijelu seriju pogoni Appleov S10 SoC koji, prema riječima Applea, omogućuje mnoštvo inteligentnih značajki. Kad je riječ o značajkama, sada se govori o zdravstvenim značajkama. Novost je da Apple Watch Series 10 može otkriti apneju u snu. Ta mogućnost postat će dostupna na Seriesu 9 i Ultri 2.

Što se tiče sportskih značajki, Apple Watch Series 10 dobiva senzor dubine i senzor temperature, što ga, prema tvrdnjama Applea, čini idealnim za ronjenje. Početna cijena 399 dolara, dostupan od 20. rujna.

Apple Watch Ultra 2 u crnoj

Iako je Apple prošle godine predstavio Watch Ultru 2, ove godine, čini se, nema njegovog nasljednika. Nakon opsežnog govora o tome zbog čega je Watch Ultra 2 "najbolji pametni sat na tržištu", objavljeno je da sat stiže u novoj, crnoj boji. Cijena mu je 799 dolara, dostupan od 20. rujna.

AirPods 4

Predstavljene su nove slušalice AirPods 4 s osvježenim dizajnom zahvaljujući kojem bi trebale biti najudobnije do sada. Pogoni ih H2 SoC te dolaze s velikim audio poboljšanjima. Ovim se slušalicama može upravljati pomoću pokreta glavom i tapkanjem sa strane, a kutijica im se puni pomoću USB-C priključka. Autonomija bi trebala biti 30 sati.

Uz obični AirPods 4, tu je još jedan model koji dolazi s aktivnim poništavanjem buke i takozvanim transparency modeom koji omogućuje korisnicima da bolje čuju ono što se događa oko njih. Slušalice mogu prepoznati kada počnete govoriti te automatski smanjiti glazbu. Ovaj se model također može puniti bežično.

AirPods 4 koštat će 129 dolara, dok će AirPods 4 s aktivnim poništavanjem buke koštati 179 dolara.

iPhone 16

iPhone 16 ima novi dizajn. Zaslon mu koristi novu Ceramic Shield zaštitu koja je, prema riječima Applea, za dva puta izdržljivija od konkurentskih zaštita. Dolazi u dvije veličine, 6,1 inča i 6,7 inča za Plus model. iPhone 16 ima Action gumb kojeg korisnici mogu prenamijeniti po svojoj potrebi. Ima i tipku za kontrolu kamere, zvan jednostavno – Camera Control. To bi značilo da novi iPhone sada ima ukupno pet tipki.

iPhone 16 pogoni Appleov A18 Bionic, 3-nanometarski SoC od šest jezgri koji donosi ključna poboljšanja, osobito kada je riječ o rješavanju AI zadataka. Prema Appleovim testovima, za 30 posto je brži od SoC-a u iPhoneu 15 te do 50 posto u iPhoneu 14, a pritom koristi znatno manje energije.

SoC ima i petojezgreni GPU koji je za 40 posto snažniji od GPU-a unutar iPhonea 15. Apple Intelligence na iPhoneu 16 moći će za vas pisati poruke, pretraživati fotografije i videozapise kroz galeriju te generirati kratke filmove na osnovu opisa korisnika i fotografija. Prikazivat će, također, sažetke poruka unutar notifikacija, a Siri će također biti poboljšana. Upute glasovnom asistentu moći će se i - pisati.

Apple Intelligence također će moći pretraživati određene stvari pomoću kamere, slično kao što smo već navikli s Google Lensom ili funkcijom Circle to Search na Samsungovim mobitelima. Ta se funkcija naziva Visual Intelligence.

iPhone 16 ima glavnu kameru koja sadržava dva senzora - 48-megapikselni široki i 12-megapikselni telefoto senzor s 2x optičkim zumom. Iz Applea to nazivaju takozvanom "Fusion" kamerom. Tu je i 12-megapikselni ultraširoki senzor te mogućnost snimanja Spatial fotografija koje se mogu pregledavati na Appleovom naglavniku Visionu Pro.

Kad je riječ o bateriji, iPhone 16 trebao bi imati značajno bolju autonomiju u odnosu na prethodni model, ponajviše zahvaljujući dobroj optimizaciji. Kapacitet baterije nisu otkrili, to ćemo vjerojatno saznati nakon izlaska iPhonea na tržište. Apple također navodi da na iPhone stiže još više AAA igara. Cijena za iPhone 16 bit će 799 dolara, a za iPhone 16 Plus 899 dolara. Oba dolaze u početnoj inačici sa 128 GB interne memorije.

iPhone 16 Pro

Tim Cook kaže da novi iPhone 16 Pro i iPhone 16 Pro Max donose "nevjerojatne inovacije". iPhone 16 Pro dolazi sa 6,3-inčnim zaslonom, dok iPhone 16 Pro Max ima najveći do sada, 6,9-inčni zaslon. Štiti ih nova generacija Ceramic Shielda kao i kod iPhonea 16. Napravljeni su od titana te imaju zaštitni sloj protiv ogrebotina. Dolaze u četiri boje, među kojima je i zlatna.

Apple Intelligence poboljšava Pro iskustvo korištenja i ima više funkcija nego na običnom iPhoneu 16. Pro modeli su, inače, pogonjeni Appleovim Bionic A18 Pro SoC-om. Radi se o SoC-u napravljenom na drugoj generaciji 3-nanometarskog proizvodnog procesa. Ima Neural Engine od 16 jezgri, šesterojezgreni GPU koji je do 20 posto brži od prethodnika te CPU od šest jezgri koji je do 15 posto brži i za 20 posto učinkovitiji.

iPhone 16 Pro ima 48-megapikselnu Fusion kameru koja ima drugu generaciju Quad Pixel senzora. Tu je i nova 48-megapikselna ultraširoka kamera s automatskim fokusiranjem i mogućnošću makro fotografiranja. Na kraju, tu je i 12-megapikselna telefoto kamera s 5x optičkim zumom. Sve te kamere mogu se kontrolirati pomoću Camera Control namjenske tipke. Tu je, naravno, mnoštvo značajki koje će poboljšati kvalitetu fotografije i videozapisa. Novi Pro modeli mogu snimati u 4K rezoluciji pri 120 FPS-a, a kažu i da je značajno poboljšan zvuk u snimkama uz značajku Spatial Audio Capture.

iPhone 16 Pro koštat će 999 dolara, dok će iPhone 16 Pro Max biti 1.199 dolara.