Appleu tužba zbog dvostruke kamere u iPhoneima

Izraelska tvrtka Corephotonics koja se specijalizirala za tehnologije vezane za kamere odlučila je podignuti sudsku tužbu usmjerenu protiv tvrtke iz Cupertina.

Prema Corephotonicsu, Apple u svojim iPhoneima ima tehnologiju vezanu za dvostruku kameru koja direktno i bez dozvole koristi nekoliko patenata izraelske tvrtke.

U tužbi se ističe kako dvije tvrtke godinama pregovaraju o korištenju spornih tehnologija i vezanih patenata te se tokom tih pregovora s Appleovim inženjerskim timom u više navrata raspravljalo o spornom dvostrukom modulu kamere.

Apple je navodno još tijekom 2012. godine dobio pristup dokumentima vezanima za početnu fazu razvoja telephoto leće zajedno s planovima za patentiranje tehnologije, Dvije godine kasnije Apple je dobio pristup datotekama "black box" simulacija za dizajniranje leća, softverskom simulatoru i sistemskim prototipovima leća. Pregovori o potencijalnoj poslovnoj suradnji između dvije tvrtke prekinuti su iste godine.

Apple je 2016. godine predstavio iPhone 7 Plus, svoj prvi pametni telefon s dvostrukom kamerom, a usporedno pokrenuti pregovori o patentiranju Corephotonicsovih tehnologija ubrzo su zamrli. Već iduće godine izraelska je tvrtka pokrenula prvu parnicu protiv Applea zbog kršenja patenata u iPhone 7 Plus i iPhone 8 Plus telefonima (patenti se odnose na tehnologiju dvostrukih kamera, dinamičko prebacivanje između leća te tehnologiju zumiranja).

Prošle 2018. godine uslijedila je još jedna tužba protiv Applea koja se ovaj put odnosila na iPhone X i tehnologija u njemu koje krše patente izraelske tvrtke. Obje tužbe još su aktivne, a zapele su oko službene procjene spornih patenata.

Nova treća tužba po redu tiče se iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS i iPhone XS Max modela. Corephotonics u tužbi od Applea potražuje odštetu zbog kršenja njihovih patenata, trenutačno blokiranje prodaje spornih iPhonea koji krše njihove patente i podmirivanje nastalih sudskih troškova.

U međuvremenu, Apple se sprema predstaviti nove iPhone koji sadrže trostruku stražnju kameru (s uključenom ultraširokom lećom).