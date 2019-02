BFS 2019: Što donosi 2019.?

Tradicionalno Denisovo hardveraško predavanje o računalnim tehnologijama za ovu godinu. Kao i obično, bilo je izvrsno posjećeno (mala dvorana je uistinu bila premala) predavanje Bugovog hardverskog eksperta Denisa Arunovića o budućnosti hardvera u ovoj godini.

Predavanje je započelo reklamom službenih stranica Bug Laba na Instagramu (www.instagram.com/Bug.hr - ako već ne znate) gdje se počesto i manje-više redovito nađu tekstovi iz rovova, odnosno stanje tretnutnih testova i opreme na testiranju u Bug Labu, prije objave u samom časopisu, te Bug Laba na Youtubeu gdje, pa recimo to eufemistički „umjereno redovito“ Denis i Davor imaju svoje hardverske emisije.

Prošla, 2018. nam je donijela Ryzene druge generacije, a Intel je lansirao 9-tu generaciju Core procesora s 8 jezgri u 14-nanometarskom procesu; Nvidia prva donijela na tržište RTX kartice s podrškom za hardverski ray-tracing (DXR). Iako smo to najavili kao sigurnu stvar, Global Foundries je odustao od razvoja 7-nanometarske proizvodnje, a došlo je i do sloma rudarenja kritpovaluta GPU-ovima koji su masovno kupovani baš za tu namjenu, pa ih je sada polovnih puno tržište.

Usprkos odustajanju Global Foundriesa od tehnologije koja im je jednostavno bila preskupa, TSMC ima gotovu 7nm gen2 (CLN7FF+) i kreće u masovnu proizvodnju. Ovo daje 20% višu gustoću i 10% manju potrošnju (za isti broj elemenata) u odnosu na CLN7FF, a u pilot proizvodnju ove godine ide i CLN5 – 5-nanometarski proizvodni proces koji daje 80% veću gustoću čipova i 20% nižu potrošnju.

Samsung od ove godine kreće s proizvodnjom 7LPP (Low Power Puls) čipova koji se koriste u 5G komunikaciji, umjetnoj inteligenciji, IoT i automobilskom umrežavanju. Donosi 40% višu gustoću i do 50% nižu potrošnju u odnosu na 10nm FinFET proces.

Intel, padk, i dalje koristi za stolne i serverske procesore 14nm, a 10nm procesori u HMV-u tek ove godine i to samo za U verzije mobilnih čipova (do 15 W). Ovaj proces ne koristi EUV već se oslanja na multi-patterning (dvostruki i četverostruki). Zanimljivo je da je 10nm bio planiran za 2016., ali je bio toliko loš da je razvoj praktički morao krenuti ispočetka. Iz istog razloga prvi 10nm stolni procesori stižu tek 2020., a 7nm proces s EUV litografijom se razvija odvojeno i navodno razvoj ide odlično što bi moglo značiti da bi Intel mogao odmah preskočiti s 10 na 7 nm.

Extreme Ultra Violet litografija koja je od ove godine bitna, koristi svjetlosne zrake od 13,5 nm vs. 193 nm kod klasične litografije, a nužno je za proizvodnju 5-nanometarskih čipova, te korisna i kod većih čipova zbog izbjegavanja multipatterninga.

S obzirom da postoji, zašto nemamo već sada 5-nanometarske čipove na svakom koraku?

Na žalost, razvoj je iznimno kompleksan i skup razvoj iako je započet još početkom stoljeća, dakle prije gotovo 20 godina. Većina proizvođača još uvijek ne koristi EUV jer tehnologija ima i bitnih mana: nedovoljna jakost svjetlosnog snopa (gubici od 96% od izvora do silicija); iznimno trošenje strojeva – česti kvarovi te Vrlo visoka cijena – 125 milijuna USD vs. 70 milijuna po stroju.

Zbog toga što postoji samo jedan proizvođač – ASML, godišnje se proizvede svega 8-9 EUV strojeva na čitavom svijetu.

AMD – Zen 2 u Ryzenu 3000

Ove godine (vjerojatno u lipnju) stiže treća generacije Ryzena temeljena na Zen 2 arhitekturi. Radi se o još modularnijem dizajnu temeljenom na chipletima - 14-nm IO čip (GlobalFoundries) kombinira se sa 7-nanometarskom CPU čipovima (TSMC). Nova generacija procesora donosi hardversku podršku za AVX2 instrukcije, arhitekturalne optimizacije, integrirani PCIe 4.0 kontroler. Svaki CPU chiplet ima do osam x86 jezgri. Maksimalni takt još nije definiran, no demonstrirani su modeli gdje sve jezgre rade na 4,7 GHz uz potrošnju od 50-ak vata nižu u odnosu na ekvivalentni Core procesor. Demonstriran je i procesor s jednim CPU chipletom, no za pretpostaviti je da je na Socket AM4 maksimum zapravo 16 jezgara (TDP + prostor na procesoru).

Tu je i nova gemeracija čipseta serije 500 - isprva samo X570, dok jeftiniji B550 stiže vjerojatno kvartal kasnije (dakle u rujnu). Stare ploče će naravno podržavati nove procesore, no vjerojatno će jako mali broj dobiti podršku za korištenje PCIe 4.0 u postojećim utorima. PCIe 4.0 inače donosi dvostruko višu propusnost u odnosu na PCIe 3.0 – ne osobito korisno iz perspektive kućnih korisnika.

Intel – 10nm u laptopima

Na CES-u najavljeni Ice Lake 10nm procesori za laptope, ali je 10nm u ovom je slučaju zapravo 10nm+. Cannon Lake – za sad samo u kineskom laptopu (Core i3-8121U) i vjerojatno neće više niti biti drugih modela. Stolni Ice Lake procesori očekuju se tek na sljedećem CES-u.

Nvidia – GTX 1160 Ti i varijante

Nvidija se smilovala i onima s nešto tanjim novčanicima, pa su nove kartice namijenjene srednjem i donjem segmentu: GTX – dakle bez podrške za ray tracing su modeli GTX 1160 Ti, GTX 1160 i GTX 1150 koji će ići za 279, 229 i 179 USD – otprilike 2.100, 1.700 i 1300 kn. Lansiranje najjačeg modela navodno kreće 15-og ovog mjeseca, a u drugoj polovici godine očekuju se 7nm HPC akceleratori temeljeni na arhitekturi Ampere. Gaming kartice s Ampere arhitekturom tek 2020. godine.

Kaže Denis.