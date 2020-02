BFS 2020: gotovina vs. kripto – u čemu je budućnost plaćanja?

Kada ste zadnji puta koristili gotovinu? Odavno vam ona više nije potrebna a mnogo toga danas možete platiti i mobitelom ili pametnim satom. Digitalna plaćanja bez transakcijskih naknada, kao i plaćanje kriptovalutama već su prisutni i u nas, no plaću na tekući račun u "digitalnoj" banci i dalje ne možemo primiti.

Aron Paulić (Bug), Nikola Škorić (Electrocoin), Jurica Jednačak (HANFA), Nikola Dujmović (SPAN) i Velimir Šonje (Arhivanalitika) pokušali su razjasniti kakva je budućnost gotovine i bankarskih usluga.

Potražnja za gotovinom i dalje postoji, ljudi žele nositi gotovinu, a u mnogim situacijama on je i dalje najlakši način obavljanja transakcija, rekao je Velimir Šonje. Istovremeno gotovina je anonimna, a neupitno je kao takvu žele rabiti i oni koji se bave ilegalnim aktivnostima, pa će iz tih razloga teško izumrijeti.

Nikola Škorić je pak rekao da su po njegovom mišljenju kriptovalute gotovina 2.0, i dalje omogućavaju anonimno obavljanje transakcija, ali lakše, brže i jednostavnije nego u kešu. Uloga HANFA-e u ovom slučaju bila bi nadzor mjenjačnica, koje su istovremeno i prva linja obrane od kriminala i puštanja, primjerice, ukradenih bitcoina u opticaj.

Kako bi kriptovalute zaživjele kao prava alternativa digitalnim plaćanjima potrebno je povećati propustnost mreža i smanjiti volatilnost valuta, no Nikola Škorić ističe kako je većina tih problema tehnički već riješena kod ethera, tethera, i drugih kriptovaluta, ili će pak biti riješena uskoro. No, prihvaćanje istih među širokom populacijom i dalje kaska zbog realtivno visoke tehničke barijere s kojom se korisnici susreću pri ulasku na to tržište.