BFS 2020: Kreativnost, inovacije i rješavanje problema kroz vještine budućnosti

Predavanje naslovljeno "Deus ex machina: neočekivani kraj ili početak?" bilo je prvo keynote predavanje Bug Future Showa 2020. Održao ga je doc. dr. sc. Robert Kopal, široj javnosti poznat po svojem djelovanju u svojstvu savjetnika jedne političke stranke, na BFS-u se strogo držao – znanosti, informatike i podataka.

Dr. Kopal pojasnio je zašto više nije IT-jevac i zašto je napustio programiranje i okrenuo se analizi podataka i rješavanju problema uz pomoć intelligence analysis softvera. Brute force analitika bila je tek početak ovog puta koji je doveo do toga da se danas analitičari bave područjem data sciencea. Uz pomoć ove grane znanosti stručnjaci rješavaju probleme i odgovaraju na razne izazove u poslovnom svijetu.

Problemi s kojima se podatkovni analitičari i znanstvenici iznimno su kompleksni i multidisciplinarni, pa se oni u svrhe njihovog rješavanja moraju služiti brojnim modernim metodama. Spominju se tako rano otkrivanje protuintuitivnih mikrotrendova koji mogu u kratkom roku postati veliki i važni – pa se njihovim pravovremenim prepoznavanjem stječe velika konkurentska prednost.

Dotaknuo se dr. Kopal, dakako, i Crnog labuda (na u političkom značenju) koji je ekstreman i izniman događaj koji se može dogoditi s vremena na vrijeme, te kako u ljudskoj prirodi nije da lako razumiju vjerojatnosti – pa ga samim time teško mogu inutuitivno protumačiti. Tu uskače analitičar koji razumije područja od matematike, filozofije, psihologije i slična, pa je u boljem položaju analizirati i objasniti takav fenomen.

Ključna bitka "problem solvera" je bitka protiv samoga sebe, poručuje naš današnji prvi govornik – no u toj bitci on ne može pobijediti sam. Bitno je na okupu imati više problem solvera različitih sklonosti i znanja, što dovodi do lakšeg i točnijeg otkrivanja istine i rješavanja problema. Obrazovanje nije punjenje vjedra. već paljenje vatre. Iako je iznimno važno i potrebno, na obrazovnom sustavu nije, kaže Kopal, da vam pruži znanje već da vas zainteresira za njega.

Stjecanje novih vještina budućnosti, jedna od kojh je i problem solving, ključ je rasta, evolucije i osobnog razvoja pojedinca, zaključio je Kopal.