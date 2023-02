BFS 2023: aktualno stanje IT nacije u Hrvata

Direktori i članovi uprava velikih domaćih IT kompanija pokušali su odgovoriti na pitanje – jesmo li u Hrvatskoj, gledano u IT-u, doista supertalenti tehnološkog poduzetništva?

Prvu panel raspravu današnjeg dana moderirao je dugogodišnji suradnik BFS-a Petar Štefanić, a na pozornici su mu se pridružili Hrvoje Ćosić (CEO, Aircash), Ivan Bešlić (COO, Sofascore), Marijan Pongrac (CTO, Span) te Željko Tandarić (Omega software, član Uprave). Tema je uvijek aktualno stanje u domaćem IT sektoru, o kojem se posljednjih godina priča kao sve snažnijoj gospodarskoj snazi zemlje i jednoj od strateških industrija te pokretača razvoja.

IT je u našoj zemlji u kontinuiranom rastu, no što će se, i hoće li se, išta promijeniti ove godine? Panelisti su istaknuli kako su njihove kompanije u protekloj godini bilježile rast poslovanja – Aircash se širi na Europsku uniju, Sofascore je ostvario suradnju s Lukom Modrićem kao prvim ambasadorom branda, uz rast zaposlenih, najznačajniji događaj kod Spana bilo je otvaranje centra za kibernetičku sigurnost, dok se Omega software susreće sa sasvim drugačijim okruženjem u suradnji s državom i državnim institucijama.

Svi oni neizbježno gledaju i preko granice, gdje je već započeo trend otpuštanja radnika u IT sektoru, a kompanije su sve opreznije glede mogućeg nadolazećeg pada prihoda. "U Hrvatskoj vrijede neka nova pravila, a ekonomski procesi kasne. Sve to što sada vidimo u SAD-u nakon nekog vremena će doći i k nama", podučio je Marijan Pongrac, ali i istaknuo da je u američkom IT-u bilo i pretjeranog zapošljavanja u proteklom razdoblju, pa je stoga došlo i do vala otpuštanja.

Kao recept za uspjeh, u Aircashu i Sofascoreu ističu fokus na vlastiti proizvod, zadržavanje kontrole nad njim, pa tako i nad svojim poslovanjem. Potražnja za developerima i drugim stručnjacima u Hrvatskoj polako usporava, ali na tome bi se trebalo i zadržati – "Vala otkaza kod nas neće biti", smatra Hrvoje Ćosić. Željko Tandarić iz Omege smatra da će doći i do povećanja ponude stručne radne snage na našem tržištu, jer bi se, uslijed otpuštanja na stranim tržištima, ljudi mogli početi vraćati nazad u Hrvatsku.

Kao alati za privlačenje i zadržavanje radnika ponovno su istaknuti modeli radničkog dioničarstva (ESOP) i stvaranja novih znanja, a kad je riječ o plaćama – poruka je da će one vrlo vjerojatno nastaviti rasti, iako po nešto nižim stopama nego do sada. Pad razine plaća u IT-u, o kojem se počelo špekulirati, jednoglasno je odbačen kao mogućnost među sudionicima ovog panela.

Poruka za kraj i predviđanje za naredno razdoblje, kako je vide sudionici rasprave: Hrvatska je do sada rasla na čvršćim temeljima i realnijim stopama, tako da pada plaća ili broja zaposlenika u našem IT-u neće biti. Industriju treba pustiti da se razvija, jer i do sada se dobro razvijala bez da joj se u posao "petljala" država.