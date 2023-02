BFS 2023: Učitelji heroji – ujutro IT-jevci, poslijepodne učitelji

Hrvoje Balen iz Algebre i ove nam je godine na Bug Future Show doveo ljude iz obrazovnog sektora, ali ovoga puta s malo drugačijim pristupom. Današnji učitelji heroji nisu primarno učitelji, već zaposlenici u domaćim tehnološkim kompanijama, koji se nakon tog redovnog posla bave edukacijom mladih.

Oni su: Mirko Talajić (Data Science, Python, R; HPB), Aleksander Radovan (Java development; King ICT), Josipa Prša Šegota (UX dizajn; Bellabeat) i Branimir Valentić (ITIL i vođenje projekata, ITEGO element).

Svoje uloge vide kroz mentorstvo učenika i studenata, kao nekoga tko želi i, bitnije, zna podijeliti svoje znanje s novom generacijom stručnjaka. Pokazati studentima kako će se ono što danas uče sutra moći primijeniti u praksi, jedna je od motivacija za uključivanje u obrazovni sustav u svojstvu nastavnika. No, tu je i druga strana, stručnjaci iz prakse u druženju sa studentima izloženi su i novim tehnologijama, ali i talentima koje kasnije mogu "dovući" u svoje tvrtke.

"Najveći mi je motivator kada vidim da je netko od mojih učenika kasnije pronašao posao ", kaže Josipa. "Kroz pripremu i podučavanje učimo i mi i studenti, jer tu nema pristupa ex cathedra, u kojem nastavnik sve zna i nedodirljiv je. Naprotiv, mi otkrivamo svoje slabosti, priznajemo da nešto ne znamo i potom učimo zajedno s njima", kaže Mirko. "Ako i niste 100% sigurni kroz sebe, u procesu podučavanja pronaći ćete svoje granice, a studenti takav pristup iznimno poštuju".

S kojom je generacijom, od preddiplomskih studenata, pa do zrelijih generacija, najteže raditi? Panelisti su istaknuli kako svaka od njih ima svoje izazove, no kao najveći izazov kod edukacije odraslih je dobiti njihovu koncentraciju. Kako niti njima, a niti učiteljima-stručnjacima, obrazovanje u poslijepodnevnim satima nije osnovni posao, teško je suočiti se s tom novom situacijom. No, Josipa ističe da i u tom slučaju nastavnici i polaznici zajednički pronađu rješenje – "Samim time što su izašli iz zone komfora i odlučili se na obrazovanje, oni su već pobjednici", opisala je polaznike edukacija za odrasle, kojima je mentorica.

Usklađivanje poslovnih i privatnih obveza, odnosno kvaliteta života uz dovoljnu produktivnost na poslu i u nastavi, također je jedan od problema s kojim se IT-jevci edukatori suočavaju. Kao rješenje ističu kvalitetno određivanje prioriteta, kako bi se sve potrebno moglo odraditi. Upravo zato što to uspijevaju te zajedno rastu i grade znanje sa svojim polaznicima, naši današnji gosti zasluženo su ovogodišnji Algebrini i BFS-ovi učitelji heroji.