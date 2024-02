BFS 2024: Financijskom pismenošću do pametnijih ulaganja i veće mirovine

Bug Future Show mješavina je "ozbiljnih" i "neozbiljnih" tema, uvijek zanimljivih širokoj publici. Ove godine jedna od "ozbiljnijih" točaka programa bavila se – novcem. Na raspravi "Money, money, money, must be funny - in the fintech world" sudjelovali su predstavnici organizacije, banaka i fintech kompanija: Jurica Jednačak (HANFA), Relja Marković (Addiko bank), Maja Menićanin (Genius by Intercapital) te Filip Šaravanja (Aircash). Moderirao je direktor Buga Aron Paulić.

Je li danas financijska pismenost također valuta, možemo li investiranjem novca i pametnim upravljanjem njime postići određene ciljeve? Kod investiranja bitno je odrediti svoje ciljeve i prilagoditi ga svojim navikama, rekla je na početku Maja Menićanin, naglasivši da sve kreće od vlastitih potreba. No, za to korisnici fintecha moraju biti financijski pismeniji i znati što im se sve nudi na tržištu i koji su rizici povezani s kojim oblikom ulaganja.

Predstavnik banke, Relja Marković, ističe da su starije generacije danas financijski pismenije, a mlađe vičnije tehnologijama, pa je izazov proizvode i usluge prilagoditi i jednima i drugima. Predstavnik Hanfe Jurica Jednačak kaže da se u proteklih godinu dana donekle povećala financijska pismenost Hrvata, primarno iz razloga što je država izdala svoje obveznice, koje su privukle brojne građane da prvi puta uđu na tržište kapitala.

Od noviteta na tržištu, osim državnih obveznica, ističe se i sve brojniji slučaj prevara, što vezanih za kriptovalute što za ostale oblike imovine. Prošle je godine "eksplodirao" i skandal vezan za kompaniju BitLucky, kada su brojni ulagatelji ostali bez uloženog novca, što je također "opismenilo" mnoge preko noći, one zavedene obećanjima o velikim prinosima "preko noći".

Bilo je govora i o gameifikaciji te uvođenja zabavnih tehnologija u financije – što može biti zanimljivo u dobrim vremenima. No, kada dođu ona teža vremena, korisnici će biti zadovoljniji ako se njihovim sredstvima pristupi ozbiljno, zaključak je panelista.

S druge strane, klijenata željnih rizika i brze zarade bez muke uvijek će biti, pa su tu regulatori donekle u problemu. Dok god oni zabranjuju nemoralne prakse i sumnjive sheme ulaganja novca, pa čak i u pogledu kriptovaluta, neki će korisnici i dalje odlaziti na sljedeće, također neregulirane, usluge i ponovno tako ugroziti svoju imovinu.

Uzevši u obzir aktualnu situaciju s inflacijom, koja je potaknula mnoge da razmisle o osobnim financijama, ponovljeno je da cijeli život moramo voditi brigu o ulaganjima, načinima čuvanja vrijednosti, od štednje pa do ulaganja i mirovinskih fondova, kako bismo u mirovini mogli biti sigurniji.