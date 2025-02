BFS 2025: Nema straha za domaći IT sektor

Prva panel rasprava dana na BFS-u 2025 okupila je vodeće ljude iz hrvatskog IT Sektora kako bi odgovorili na neka goruća pitanja koja muče poduzetnike proteklih godina

"Pivotiraj ili nestani – kako i uz dvogodišnju stagnaciju IT-ja kontinuirano rasti?" bio je naziv prve i tradicionalno najposjećenije panel rasprave na BFS-u, u kojoj tradicionalno sudjeluju vodeći ljudi domaćeg IT sektora i govore o aktualnim izazovima i uspjesima. Još jednom je moderator tog panela bio Petar Štefanić, a sudjelovali su Saša Kramar (Span), Saša Bilić (Apis IT), Martin Morava (Devōt) i Relja Marković (Addiko Bank).

Zaokret u poslovanju na određeni su način prošle sve tvrtke današnjih gostiju ove rasprave. Od promjene iz rada s vlastitim serverima prema oblaku, preko okretanja najprofitabilnijim segmentima i tržištima, pa do neizbježnih smjena u tehnologijama i uvođenja AI-ja – od bankarstva do developmenta takve su pojave vrlo česte. Značajne promjene nisu zaobišle čak niti državni Apis IT, koji i dalje raste i zapošljava.

Nakon godina velikog rasta i kratkotrajne krize, u posljednje se vrijeme sve više govori o određenoj stagnaciji IT sektora, no čuli smo da se stručnjake i dalje zapošljava. Novi, mladi i ambiciozni zaposlenici i danas mogu dobiti posao kao juniori, koji će kroz rad u određenoj kompaniji s vremenom postati seniori i tu se nije gotovo ništa promijenilo.

Razgovor je, u skladu s temom panela, pivotirao i prema aktualnim promjenama u politici i odnosu IT sektora, primarno američkoga, prema novoizabranom predsjedniku. "Ljubav" Elona Muska i njemu sličnih prema Trumpu tumače tek kroz interese, jer većina njih očekuje da će nova administracija popustiti brojne regulative i omogućiti im veće prilike za poslovni rast.

Sugovornici su se složili da se Europa mora uključiti u svjetske trendove, pogotovo kad je riječ o razvoju AI-ja i popratne regulative, kako ne bi zaostala zbog pretjerane normiranosti. Kad je riječ o širenju poslovnih prilika za domaće tvrtke, moguće je posao pronaći ne nužno u Americi nego i na Bliskom istoku – za što već postoje pozitivni primjeri u našim kompanijama. No, tu je izazov veličina tržišta i projekata, za koje su domaće kompanije jednostavno premalene, pa bi morale ili posegnuti za spajanjima ili osnivati konzorcije koji bi mogli konkurirati na međunarodnom tržištu.