Bog kao AI konzultant 

Anthropic i OpenAI sjeli su prošli tjedan s rabinima, svećenicima i imamima u New Yorku da razgovaraju o etici umjetne inteligencije

Skup Faith-AI Covenant je organizirala ženevska Interfaith Alliance for Safer Communities, organizacija inače posvećena borbi protiv ekstremizma, radikalizacije i trgovine ljudima. Sada se bavi i tehnološkom etikom.

Povod je jednostavan: tehnološke kompanije, suočene s pitanjima koja njihovi etičari, pravnici i PR odjeli ne mogu riješiti na zadovoljavajući način, sada traže odgovor od institucija koje su te iste kompanije desetljećima ignorirale. Silicijska dolina, koja je religiju uglavnom tretirala kao prepreku racionalizmu i efikasnosti, sada poziva Božje predstavnike na konzultacije. Okrugli stol je zamišljen kao prvi u nizu globalnih skupova, sljedeći su planirani u Pekingu, Nairobiju i Abu Dhabiju. Jednom kad obilazak završi, kompanije će imati ono što zovu "etički okvir." Što točno taj okvir mijenja u razvoju modela, neće biti nikome, pa ni Božjim slugama, poznato.

AI - "izniman plod ljudske kreativnosti"

Vjerske institucije nisu čekale pozivnicu AI industrije da bi zauzele stav. Vatikan je u siječnju 2025. objavio dokument pod nazivom Antiqua et Nova, tridesetak stranica teologije i upozorenja, koji AI definira kao "izniman plod ljudske kreativnosti" koji ipak nema "moralnu savjest ni autentičnu slobodu". Papa Leo je svećenicima rekao da ne pišu propovijedi uz pomoć AI alata. Mormonska crkva AI je uvrstila u priručnik s ogradom: "AI ne može zamijeniti dar božanske inspiracije." Sve su to legitimne izjave i zahtjevi, ali u isto vrijeme, nemaju veliki utjecaj nad tim što Anthropic ili OpenAI i drugi sutra puste u produkciju.

Različito viđenje skupa

Rabinka Diana Gerson, koja je sudjelovala na okruglom stolu, rekla je da "vjerske zajednice vide prioritete različito." Ovo je točno i nehotično govori o cijelj situaciji. Ako religije međusobno ne mogu uskladiti vrijednosti, upitno je što će se dobiti iz razgovora jer ni kompanije nemaju zajedničku osnovu.

Dylan Baker iz Distributed AI Research Institutea, neprofitne istraživačke organizacije kritične prema brzini razvoja AI, postavio je pitanje koje se nije postavilo na okruglom stolu: treba li uopće graditi ove stvari, ili samo raspravljamo o tome kako ne pogriješiti pri gradnji nečega čija se gradnja ne preispituje. Prema svemu što je objavljeno, to nije bilo na dnevnom redu. Kompanije dolaze s pretpostavkom da je razvoj umjetne inteligencije nužan i nezaustavljiv, te da je jedino otvoreno pitanje kako konfigurirati postojeće projekte i kakve vrijednosti u njih ugraditi. Religijske institucije , za sada, se ne protive se izgradnji AI sustava.

Joanna Shields, bivša direktorica u Googleu i Facebooku, a danas ključna figura inicijative, obrazložila je razlog skupa: regulacija ne može pratiti tempo razvoja, ali vjerski vođe s milijardama sljedbenika imaju "iskustvo čuvanja moralne sigurnosti ljudi" i trebaju imati glas.

Rumman Chowdhury, poznata AI istraživačica, bivša Bidenova izaslanica za AI i CEO neprofitne Humane Intelligence, ponudila je drugačije viđenje: Silicijska dolina je godinama vjerovala da može djelovati na univerzalnaim etičkim načelelima, no brzo je shvatila da ne može, pa sada poseže za religijom kao načinom upravljanja onim što ne zna definirati. "U najboljem slučaju to je distrakcija," rekla je.

Na ovaj se sastanak može gledati i kao pokušaj legitimizacije umjetne inteligencije sa stajališta religijskih predstavnika. Kompanije, nakon serije takvih skupova, mogu reći da su konzultirale predstavnike milijardi vjernika. Sastanak u Pekingu imat će drugačije sudionike nego onaj u Abu Dhabiju, ali zajednički nazivnik će biti isti: nitko ne govori ne umjetnoj inteligenciji i daljnjem razvoju.