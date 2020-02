Bug Future Show počinje sutra u 10:00, a Uber nudi popust za dolazak i odlazak u Studentski centar

Sve je spremno! Bug Future Show 2020 donijet će vam jedinstveni spoj tehnologije, znanosti i umjetnosti, sutra, u četvrtak, 6. veljače 2020., po prvi puta na posve novoj lokaciji, u zagrebačkom Studentskom centru, gdje se nalazi i najveća kino-dvorana u Hrvatskoj.

Dakako, preporučujemo vam izbjegavanje dolaska vlastitim automobilom, obzirom da parkirnih mjesta u okolici Studentskog centra i nema previše, pa preporučujemo da iskoristite ili javni prijevoz (tramvajska stanica je u neposrednoj blizini) ili usluge partnera Bug Future Showa 2020, Ubera, koji je za posjetitelje osigurao i popust.

Konkrento, sutra, u četvrtak 6. veljače, od 05:00 ujutro, pa do ponoći, moći ćete iskoristiti kod 2020BFS kako biste ostvarili popust od 30% (do maksimalno 40 kuna popusta) na 2 vožnje kojima je odredišna ili polazna točka Studentski centar.

Detaljnu satnicu Bug Future Showa 2020 potražite na adresi http://bfs.bug.hr, a ovdje se možete iscrpnije upoznati s našim ovogodišnjim keynote predavanjima i panelima.

Pitate se, zacijelo, i u kojem trenutku ćemo ove godine dijeliti nagrade?

Glavnu nagradu Hravtskog Telekoma uručit ćemo nekom od posjetitelja na samom kraju Bug Future Showa. Zagrebačka banka je pripremila čak 50 gadgeta koje ćemo podijeliti na kraju intervjua-uživo, "CES - Hit Me With Your Best Shot". Njuškalo će na kraju panela "Učitelji-heroji - arhitekti boljeg svijeta" podijeliti 15 gadgeta. Tijekom kviza "Connceted Underwear - povezane mudante" moći ćete osvojiti, ha... povezane mudante...! Kako se sudjeluje u pojedinoj nagradnoj igri, saznat ćete već na otvaranju BFS-a 2020, a da bi se nagrada preuzela, nužno je biti u trenutku dodjele u dvorani.

Bug Future Show 2020 - The Art of Science Jeste li spremni za najveći regionalni tehnološki show? 6. veljače, na novoj lokaciji, ne propustite doživjeti #TheArtOfScience! Ulaz je i ove godine besplatan, a pozivnice šaljemo uskoro... #BFS2020 Posted by Bug.hr on Tuesday, January 21, 2020

Bug Future Show 2020 omogućili su generalni pokrovitelj Hrvatski Telekom i sponzori Algebra, Infobip, Nissan, Njuškalo, Span, Trikoder i Zagrebačka banka.

Ulaznica za Bug Future Show 2020 više nemamo!