Legende hrvatskog ICT-ja predviđat će budućnost na Bug Future Showu 2020

Najveći regionalni tehnološki spektakl, Bug Future Show 2020, u završnoj je fazi priprema. Gotovo sve je spremno da se tisuće zaljubljenika u tehnologiju okupe u zagrebačkom Stundetskom centru, ovaj četvrtak, 6. veljače, i u najvećoj kino-dvorani u Hrvatskoj uživaju u najbogatijem programu ove manifestacije svih vremena...

Već smo vas upoznali detaljnije s keynote perdavačima, vrhunskim znanstvenicima i nositeljima našeg ovogodišnjeg mota - The Art of Science, a sada vam predstavljamo i panele sedmog po redu BFS-a.

"Kristalna kugla legendi hrvatskog ICT-a - život u 5G eri", naziv je našeg prvog panela. Tehnologija mijenja naše živote, naše gradove, naše kretanje, zdravlje, zabavu, ali i naše emocije, prijatelje, poslove, stavove... Tektonski udar, međutim, tek nam slijedi - brže nego ikad sve će se promijeniti u narednim mjesecima i godinama. Dolazi nam era 5G mreža, big date, umjetne inteligencije i iscrtavanja novih mapa na globusu tehnoloških velesila. Legende hrvatskog ICT-ja, Boris Sakač, Predrag Pale, Ivana Šoljan i Mladen Pejković predviđaju kakav nas suživot s tehnologijom čeka u budućnosti, uz moderiranje Borisa Drila, člana Uprave i glavnog direktora za tehniku i informacijske tehnologije Hrvatskog Telekoma.

"Internet-of-Money - što donosi post-fintech era?" panel-rasprava je koju će moderirati Aron Paulić, direktor Buga. Keš će izumrijeti. Europa zaostaje. Kamata više nema. Ili još gore – negativne su. Hoće li onda i banke postati nepotrebne. Zašto bi baš morali plaćati kunama (ili eurima) a ne tetherom ili etherom? Da li su rizici kod upotrebe kriptovaluta veći od koristi? Zašto Nijemci vole keš, a Nigerijci ne? Ako se sve na svijetu vrti oko novca, moramo reći da ni Internet nije iznimka. Papirnata lova, koja nam je i dalje sinonim za pojam novca u upotrebi je tek nešto više od stotinu godina. Kreditne kartice su u široj upotrebi šezdesetak, a „Internet banking“ plaćanja nekih dvadesetak. Da li se transformacija u 100% digitalni novac zaista odvija presporo ili je za mnoge i to prebrzo? Odgvoore znaju financijski i tech stručnjaci - Nikola Dujmović, CEO Spana, Jurica Jednačak iz HANFA-e, Velimir Šonje, analitičar i Nikola Škorić, CEO Electrociona.

"CES 2020 - Hit Me With Your Best Shot" neizostavna je točka BFS-a. Real-life modeli borbenih tenkova odveli su šestoro zaljubljenika u elektorniku i - borbena vozila - iz njihovih razvojnih laboratorija u Zagrebu skroz do Las Vegasa. Zahvaljujući pobjedi na Idea Knockoutu 2019, tim Iron Bull je, naime, osigurao izlagački štand na najvećem svjetskom sajmu novih tehnologija koji se održava neposredno prije Bug Future Showa, a svoja iskustva iz Amerike, uspjeh kojeg su doživjeli njihovi tenkovi na tom tržištu i tehnološka čuda kojima su svjedočili na CES-u 2020 predstavit će, zajedno s dugodoišnjim reporterima s CES-a, novinarskoj legendi i dobrom duhu Bug Future Showa, reporteru N1 televizije Antoniju Zavadi.

"Učitelji-heroji - arhitekti boljeg svijeta" vraćaju nam se na Bug Future Show! Krcata dvorana i potpuna tišina s kojom je, uz puno suza, ali i puno smijeha održani paneli s učiteljima-herojima na zadnja tri Bug Future Showa bili su povod da i ove godine u hrvatskim školama pronađemo čudotvorce koji svojom nadljudskom voljom, ljubavlju prema prenošenju znanja i posvećenosti djeci prkose zastarjelom obrazovnom sustavu i korištenjem najsuvremenijih tehnoloških dosega – na svoju ruku – najmlađima „podvaljuju“ znanje i zaluđenost učenjem kroz igru, veselje i kreativno zalaganje. Ovogodišnje arhitekte boljeg svijeta koji provode nastavu kakve se ne bi posramile niti škole najrazvijenijih podneblja, kao i njihove rezultate i izazove na koje nailaze, predstavit će doajen modernog obrazovanja i tech scene, član Uprave Algebre, Hrvoje Balen.

"Digitalni umjetnici - kreatori nulama i jedinicama" panel-rasprava je s kojom ćemo zatvoriti ovogodišnji BFS. Znanost i umjetnost oduvijek su išli ruku-pod-ruku, a kada se u ovaj ljubavni trokut ubaci i tehnologija - rezultati su fenomenalni. Umjetnici koji svoja djela stvaraju ili distribuiraju koristeći suvremenu tehnologiju i tehnolozi koji svoje dugogodišnje digitalno iskustvo pretaču u zadivljujuća umjetnička djela iz područja slikarstva, glazbe i poezije - Ena Rajić, Ida Prester, Tihomir Cirkvenčić i Tom Pasanec - gosti su panela u kojem će o neraskidivom spoju tehnologije i umjetnosti razgovarati s prekaljenim geekom u duši i neuništivim plesnim umjetnikom - Ivanom Šarićem!

Bug Future Show 2020 održava se uz generalno pokroviteljstvo Hrvatskog Telekoma, a sponzori su nam ove godine Algebra, Infobip, Nissan, Njuškalo, Span, Trikoder i Zagrebačka banka.