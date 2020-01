Ovo su keynote predavači na Bug Future Showu 2020

Počelo je odbrojavanje! Za samo 10 dana, 6. valječe 2020., u zagrebačkom Studentskom centru, u najvećoj kino-dvorani u Hrvatskoj, održat će se sedmi po redu Bug Future Show, pod motom "The Art of Science". Tijekom ovogodišnjeg BFS-a otkrit ćemo vam što sve tehnologija i znanost, ali i umjetnost mogu zajedno i kako će promijeniti naše živote u bliskoj i daljnjoj budućnosti.

Kompletan program Bug Future Showa 2020 otkrit ćemo vam uskoro, a za sada evo detaljnih opisa keynote-predavanja koja će održati naši top-znanstvenici - njih čak četiri. (Zanimljivo, čak troje od njih u većoj ili manjoj mjeri autorski su suradnici Buga.)

"Deus Ex Machina: neočekivani kraj ili početak?" naslov je predavanja koje će održati doc. dr. sc. Robert Kopal, data scientist i problem solver, dekan Visokog učilišta Effectus. Ovako je sam najavio svoje predavanje: "Zašto sam prestao biti IT- jevac i postao problem solver? Zašto je odabir između rješavanja problema klijenta ili prodaje usluge, lažna dilema IT-jevca? Zašto brute force analitika ili davno napisano (2. 3. 2012.) i danas vrijedi? Što je to paradoks inovativnosti iliti tko je tu lud. Zašto se moramo mijenjati brže od okoline iliti tajna vremeplova? Zašto je važno umijeće otkrivanja mikrotrendova iliti problem nevjernog Tome? Kakve veze ima Crni labud (ne radi se o politici) sa rješavanjem problema? Kako problem solver mijenja budućnost? I zašto je to jedini pravi smisao problem solvera? Kako sam pronašao smisao u tome da je biti u pravu u krivo vrijeme, isto kao i biti u krivu? Data scientist dilema ili pila naopako: data scientist vs. decision scientist vs. problem solver? O integritetu, kredibilitetu i legitimitetu problem solvera? Zašto je, za mene, obrazovanje smisao života? Svaki od odgovora na ova pitanja jest ujedno kraj, ali i početak."

mag. phys. Dunja Mazzocco Drvar, meteorologinja na RTL Televiziji održat će predavanje "Thunderbolt and lightning very very frightening me..." Pogađate, bavit će se iznimno aktualnom tematikom klimatskih promjena. One su u puno sporije i znatno kompleksnije nego u filmovima katastrofe, ali se ipak događaju kudikamo brže nego što mislimo. Tko će, koliko, i kojim redom nastradati, saznat ćemo u prognozi za koju nam neće biti dovoljan samo kišobran...

"Kuda idu umjetno inteligentne svinje kad se pred njih baci medicinsko biserje?" Tko bi bolje odgovorio na ovakvo pitanje, nego dr. med. Igor Berecki - Doc, pročelnik Kliničkog odjela intenzivnog liječenja djece na Klinici za pedijatriju KBC-a Osijek. Višedesetljetni Bugov suradnik donosi nam halucinantnu viziju svijetle budućnosti u kojoj medicina i računalne tehnologije idilično zagrljene jašu u romantičan zalazak Sunca! Bit će to subjektivni pogled iz perspektive liječnika-intenzivista s hobističkim spoznajama o informatici...

S jednakim zadovoljstvom ove ćemo godine poslušati i doc. dr. sc. Daria Hrupeca, astrofizičara i profesora na Sveučilištu Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku čije predavanje nosi naslov "Visokoenergijska gama-astronomija do 2040. godine". Najmlađa grana astronomije ambiciozno ulazi u svoju najproduktivniju fazu. Gradi se veliki postav Čerenkovljevih teleskopa na obje hemisfere. Iduća se dva desetljeća cilja na astrofizičke top-teme: nastanak svemira, procese oko crnih rupa te prirodu tamne materije i tamne energije.

Ulaz na Bug Future Show 2020 je besplatan, ali moguć isključivo uz pozivnicu. Već smo ih poslali, pa ako još niste dobili svoju, pokušajte se ogrepsti putem emaila info@bfs.bug.hr. Generalni pokrovitelj BFS-a 2020 je Hrvatski Telekom, a sponzori su Algebra, Infobip, Nissan, Njuškalo, Trikoder, Span i Zagrebačka banka.