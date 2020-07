Canon predstavio fotoaparate EOS R5 i EOS R6

Canon je jučer predstavio EOS R5 i EOS R6 – dva nova napredna fotoaparata punog kadra bez zrcala u ponudi revolucionarnog sustava EOS R utemeljenog na priključku budućnosti RF. EOS R5 kao pravi uređaj profesionalne razine nudi fotografije razlučivosti 45 megapiksela snimane brzinom do 20 sličica/s te je prvi fotoaparat punog kadra bez zrcala koji može interno snimati 8K RAW snimke brzinom do 29,97 sličica/s u razlučivosti 4K do 120p. EOS R6 savršen je za entuzijaste i profesionalce koji prelaze na tehnologiju bez zrcala i traže bolje mogućnosti, snimanje fotografija razlučivosti 20,1 megapiksela brzinom od 20 sličica/s, zadivljujućih 4K videozapisa do 60p te Full HD do 120p. Ništa se ne može mjeriti s brzinom i razlučivosti uređaja EOS R5 i EOS R6.

Sljedeća generacija tehnologije CMOS senzora u kombinaciji s objektivima RF visokih performansi omogućuje korisnicima bilježenje nove razine detalja dosad nenadmašnom brzinom. EOS R5 i EOS R6 mogu snimati brzinom do 20 sličica/s1 posve tiho pomoću elektroničkog tražila i posve automatskom ekspozicijom (AE) i automatskim praćenjem fokusa (AF). Korisnici mogu biti sigurni da će na fotografijama i u videozapisima uhvatiti scene akcije, i to posebno kvalitetno i na bilo kojoj lokaciji bez subjekata koji smetaju. Mehanički i elektronički zatvarač s prvom zavjesom nudi i kontinuirano snimanje velikim brzinama do 12 sličica/s.

Canon predstavio četiri nova objektiva RF i širi se na supertelefoto fotografiju

Uz današnje predstavljanje modela EOS R5 i EOS R6 – dva fotoaparata koja se pridružuju Canonovu revolucionarnom sustavu EOS R i iz temelja mijenjaju bezzrcalnu fotografiju – Canon Europe otkrio je i četiri nova objektiva iz linije RF te dva nova konvertera iz iste linije. Novi objektivi donose telefoto mogućnosti inovativnoj liniji RF kao i dodatne kreativne mogućnosti u portretnoj i makro-fotografiji za profesionalne fotografe i entuzijaste.

Naglašavajući Canonovu stalnu predanost sustavu EOS R i priključku RF, današnji noviteti, poput ostalih proizvoda u liniji RF, iskorištavaju sve prednosti sustava EOS R – omogućujući fotografima da iskuse nove razine kvalitete, performansi i kreativnosti.

Liniji RF pridružuju se:

RF 100-500mm F4.5-7.1L IS USM – kompaktni i svestrani telefoto zum objektiv iz serije L

– kompaktni i svestrani telefoto zum objektiv iz serije L RF 600mm F11 IS STM i RF 800mm F11 IS STM – najlakši objektivi s automatskim fokusiranjem na svijetu, sa žarišnim daljinama od 600 mm odnosno 800 mm

– najlakši objektivi s automatskim fokusiranjem na svijetu, sa žarišnim daljinama od 600 mm odnosno 800 mm RF 85mm F2 MACRO IS STM – neophodan objektiv za entuzijaste koji tek ulaze u svijet sustava EOS R i žele izbliza zabilježiti zapanjujuće portrete i fine detalje

– neophodan objektiv za entuzijaste koji tek ulaze u svijet sustava EOS R i žele izbliza zabilježiti zapanjujuće portrete i fine detalje EXTENDER RF 1.4x i EXTENDER RF 2x – dva izdržljiva konvertera visokih performansi s redizajniranom optikom, stvoreni da prošire mogućnosti danas predstavljenih objektiva

imagePROGRAF PRO-300

imagePROGRAF PRO-300 – profesionalni fotopisač formata A3+

Canon Europe je danas predstavio i imagePROGRAF PRO-300, pisač formata A3+ koji donosi značajke i kvalitetu nagrađivane serije imagePROGRAF PRO – savršen za poluprofesionalne korisnike i entuzijastične fotografe te fotografske studije. Male mase i kompaktnog oblika, ovaj moćan pisač može na vašem radnom stolu stvoriti otiske dovoljno kvalitetne za izlaganje u galeriji.

Taj novi pisač zamjenjuje prethodni model PIXMA PRO-10S i zahvaljujući svome dizajnu i priloženom softveru omogućuje jednostavno korištenje, nagrađujući povjerenje fotografa besprijekornim otiskom baš svaki put.

Više o novim Canonovim proizvodima potražite OVDJE.