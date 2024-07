CrowdStrikeovo „ažuriranje“ najvećim američkim tvrtkama prouzročilo 5.4 milijardi dolara štete

Procjenjuje se da je šteta od CrowdStrikea za američke tvrtke s Fortune 500 liste približno 5,4 milijarde dolara. Šef kompanije pozvan da zakonodavcima objasni zašto je do toga došlo.

Počela se zbrajati šteta koje je prouzročio CrowdStrike. U srijedu je objavljena analiza tvrtke Parametrix, vodećeg pružatelja usluga nadzora, modeliranja i osiguranja u oblaku kojom se procjenjuju da su američke Fortune 500 tvrtke, izuzev Microsofta, izgubile dosad 5,4 milijardi dolara. Parametrix je proveo detaljnu analizu gubitaka po različitim poslovnim sektorima.

Osiguranjem pokriveno samo do 20 posto

Prosječni gubitak po Fortune 500 tvrtki procjenjuje se na 44 milijuna dolara, varirajući od 6 milijuna za proizvodne tvrtke do 143 milijuna za zrakoplovne kompanije. Police kibernetičkog osiguranja vjerojatno će pokriti samo 10 posto do 20 posto ukupnog gubitka zbog toga što mnoge tvrtke prihvaćaju visoke rizike pa i potpisuju police s niskim premijama. Osiguranja za incidente takve prirode su skupa pa kompanije radije predvide u godišnjem budžetu svotu za pokrivanje potencijalnog gubitka, koji se, možda hoće, možda neće dogoditi. Čak ako se i dogodi, gubici su manji od troškova osiguranja za slučajeve poput Crowdstrikea. To kockanje s rizicima kibernetičkih napada postala je standardna praksa američkih kompanija.

Najviše pogođeni zdravstvo i banke

Sektori zdravstva i bankarstva pretrpjeli su najteže udarce, čineći 57 posto ukupnog gubitka unatoč tome što predstavljaju samo 20 posto prihoda Fortune 500 tvrtki. Bolnice su doživjele ozbiljne probleme, uključujući zastoj administrativnih i bolničkih sustava. Zdravstvene tvrtke suočavaju se s procijenjenim gubitkom od 1,9 milijardi dolara, dok bankarske institucije gledaju gubitke od 1,15 milijardi dolara.

Financijski gubici Fortune 500 tvrtki po industrijama Izvor: Parametrix

Zrakoplovne tvrtke otkazale su ili odgodile tisuće letova, Njih šest na listi Fortune 500, pretrpjelo je gubitak od približno 860 milijuna dolara u usporedbi s njihovim kombiniranim godišnjim prihodom od 187,1 milijardu dolara, pri čemu su posebno pogođene Delta, American i United Airlines.

Nasuprot tome, proizvodni sektor, koji je najveći po prihodima u Fortune 500, doživio je relativno mali gubitak od ukupno 36 milijuna dolara na 130 tvrtki, što je trivijalno u usporedbi s njihovim godišnjim prihodom od 3,4 bilijuna dolara.

Kurtz pozvan u Kongres

Incident je privukao pozornost i američkih vladinih regulatora i zakonodavaca. Vodeći zastupnici američkog Kongresa pozivaju izvršnog direktora CrowdStrikea Georgea Kurtza da svjedoči o uzrocima globalnog IT prekida. Predsjedatelj Odbora za domovinsku sigurnost Mark Green i voditelj pododbora za kibernetiku i infrastrukturu Andrew Garbarino uputili su poziv Kurtzu jer žele saznati više o uzrocima incidenta, rizicima te najboljim načinima sprječavanja sličnih situacija u budućnosti. Kurtz je rekao da će se odazvati pozivu.