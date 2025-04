Dan Srca i novi vizualni identitet

Danas Srce obilježava svoj 54. rođendan i isto toliko godina predanosti razvoju, unapređenju i pouzdanosti digitalne infrastrukture, usluga i sustava namijenjenih akademskoj i znanstvenoj zajednici te pružanju specijalizirane podrške i obrazovanja potrebnih za njihovo korištenje.

Osnovano 29. travnja 1971. u okrilju Sveučilišta u Zagrebu, od tada pa sve do danas Srce uspješno odgovara na rastuće potrebe i zahtjeve zajednice, sustavno gradeći nacionalnu zajedničku e-infrastrukturu i na njoj uspostavljene digitalne usluge i informacijske sustave. Srce s ponosom obnaša i svoje brojne nacionalne uloge – ono je na primjer, nacionalno središte za obrazovanje i podršku u području primjene informacijskih i komunikacijskih tehnologija, nacionalni centar kompetencija za računarstvo visokih performansi, ali i IT centar Sveučilišta u Zagrebu. Uz to, Srce je svojim sudjelovanjem u brojnim međunarodnim projektima i tijelima aktivni dionik u europskom digitalnom prostoru.

Od uspostave prvog mainframe računala UNIVAC 1110 do danas Srce je ostvarilo brojne iskorake koji su značajno utjecali ne samo na akademsko i znanstveno okruženje u Hrvatskoj nego i na društvo općenito. Izdvojit ćemo samo neke, kao što je to dovođenje Interneta u Hrvatsku, uvođenje nacionalne hr. domene, uspostava središta za razmjenu internetskog prometa CIX, izgradnja i upravljanje Informacijskim sustavom znanosti Republike Hrvatske (CroRIS) i Informacijskim sustavom evidencija u visokom obrazovanju (ISeVO), te udomljavanje trenutno najjačeg superračunala u Hrvatskoj „Supek“ završetkom strateškog projekta HR- ZOO.

„Katalog usluga Srca obuhvaća tridesetak javnih usluga, pokrivajući sve slojeve e-infrastrukture, što čini Srce jedinstvenom ustanovom na nacionalnoj razini, i predstavlja snažan alat korisnicima za odgovaranje na izazove koja digitalna transformacija postavlja pred njih. Naše usluge i sustave planiramo, projektiramo, gradimo i održavamo u suradnji s našim korisnicima. Digitalna infrastruktura koju danas imamo nastajala je promišljajući buduće potrebe naših korisnika i prateći trendove u razvoju tehnologija te primjenjujući najmodernije informacijske tehnologije u svakodnevnom radu“, istaknuo je Ivan Marić ravnatelj Srca.

Tijekom 2024. godine Srce je zabilježilo rast u korištenju usluga i povećanje broja korisnika. Akademski oblak Srca je krajem 2024. godine kroz uslugu VDC – Virtualni podatkovni centri udomljavao više od 1100 virtualnih poslužitelja za 121 ustanovu. Broj korisnika resursa za napredno računanje porastao je 32 %, broj projekata 15 %, a iskorištenost resursa izražena u CPU satima narasla je 42 % u odnosu na 2023. godinu.

Središnji poslužitelji sustava AAI@EduHr uspješno su obradili više od milijarde autentikacijskih zahtjeva, a sam sustav sadrži više od 970 000 elektroničkih identiteta evidentiranih u imenicima 237 ustanova davatelja identiteta.

U 2024. godini evidentiran je značajan porast novoupisanih podataka u CroRIS-u, pri čemu se najviše ističe gotovo 50 000 novoupisanih publikacija. U sklopu Informacijskog sustava evidencija u visokom obrazovanju (ISeVO) pušten je u produkciju Digitalni registar diploma, koji objedinjuje evidenciju izdanih isprava o završetku studija te stečenih akademskih i stručnih naziva i akademskih stupnjeva.

Dabar i Akademija Srca

U sustavu Dabar bio je pohranjen 296 531 digitalni objekt, što je povećanje od 16 % u odnosu na 2023. godinu.

U području obrazovanja Srce je također ostvarilo veliki iskorak pokretanjem Akademije Srca, edukacijske platforme koja nudi specijalizirane programe za profesionalno usavršavanje zaposlenika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja. Dok je u sustavu za e-učenje Merlin bilo otvoreno više od 32 000 e-kolegija iz reda predavanja visokih učilišta.

Srce kontinuirano unaprjeđuje i dograđuje sustave i usluge, pa tako tijekom 2025. godine planira u rad pustiti novu verziju sustava Dabar, certificirati časopise uključene u Hrčak, uspostaviti nacionalni EOSC čvor te unaprijediti pouzdanost sustava Puh i povezati ga s CroRIS-om.

Izgradit će interaktivno okruženje za pretraživanje i prijavu na obrazovne programe Srca, povezati sustav za e-učenje Merlin s platformom za napredno računanje Jupyter te pokrenuti nove obrazovne programe.

Integrirat će i sustave ISVU i CroRIS s ciljem optimiziranog praćenja poslijediplomskih studija. Uvest će podršku za nove mogućnosti anketiranja studenata kroz ISVU, te omogućiti provedbu nacionalnih natječaja za studentske stipendije kroz Informacijski sustav za provedbu studentskih natječaja.

Proširit će i kapacitete brzog diskovnog spremišta za unapređenje performansi sustava VDC i uvesti detaljan prikaz korištenja resursa za aplikaciju za upravljanje korisnicima usluge Napredno računanje uz već ranije spomenuto povezivanje sa sustavom za e-učenje Merlin.

Konsolidirat će sve komponentne i procese sustava AAI@EduHr te uspostaviti sustav za kolaboracijski rad s programskim kodom opencode.hr.

„Budućnost donosi niz izazova i prilika za znanstvenu djelatnost i visoko obrazovanje – primjena umjetne inteligencije, kibernetička sigurnost, potreba za jačanjem institucijske otpornosti, globalne nesigurnosti, društvene promjene, samo su neke od njih. Nizom aktivnosti na implementaciji novih tehnologija u portfelj usluga, Srce će nastaviti podržavati akademsku i znanstvenu zajednicu u Republici Hrvatskoj, posebno Sveučilište u Zagrebu, osiguravajući stabilnost e-infrastrukture, kontinuitet rada informacijskih sustava, dostupnost digitalnih usluga te naprednu podršku i obrazovne sadržaje vezane za primjenu digitalnih tehnologija“, zaključio je ravnatelj Srca Ivan Marić.

Novi vizuali

Ovogodišnji rođendan Srce obilježava i predstavljanjem novih vizualnih identiteta usluga i sustava koje Srce gradi za zajednicu i u suradnji s njom. Novi dizajn nije samo estetski – on je funkcionalan, skalabilan i lako primjenjiv na različite komunikacijske kanale i formate. Kroz modularni sustav sastavljen od 13 koncentričnih krugova, svaki logotip precizno je oblikovan prema unaprijed definiranim pravilima.

Ta fleksibilna struktura omogućuje stvaranje vizualnih znakova koji su istovremeno unificirani i raznoliki, odražavajući specifičnosti pojedinih usluga i sustava. Vizualni identitet osmišljen je u suradnji s domaćim dizajnerom Filipom Cvitićem, u okviru detaljne analize postojećih usluga i intenzivne suradnje s timovima unutar Srca. Sve ih povezuje predanost kvaliteti, sigurnosti i podršci akademskoj i znanstvenoj zajednici.